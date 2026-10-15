У заяві GMCA не згадали два обіди Бернема з головою Manchester City — Anadolu Agency
У Великій Британії у заяві Greater Manchester Combined Authority не згадали два обіди прем’єр-міністра Енді Бернема з головою Manchester City Хальдуном аль-Мубараком, які відбулися у 2017 та 2018 роках. Про це повідомила Anadolu Agency з посиланням на The Sun.
Обіди під час матчів
За даними видання, Бернем відвідав перший обід у серпні 2017 року під час домашнього матчу Manchester City проти Everton. Разом із ним були аль-Мубарак і тодішній керівник міської ради Манчестера Річард Ліз.
Другий обід відбувся у квітні 2018 року під час манчестерського дербі Manchester City з Manchester United. Вартість гостинності на цьому заході оцінювали приблизно у 699 фунтів стерлінгів, або 930 доларів.
Обидві події раніше були задекларовані в реєстрі GMCA, який згодом прибрали із сайту органу влади. У заяві GMCA, про яку повідомлялося в понеділок, їх окремо не згадали.
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Контакти з клубом
Натомість GMCA вказала офіційну зустріч Бернема з аль-Мубараком на інвестиційному саміті уряду Великої Британії у жовтні 2021 року та неформальну зустріч на прощальному матчі колишнього капітана Manchester City Венсана Компані у 2019 році.
Орган влади також повідомив, що Бернем відвідав невелику кількість домашніх матчів Manchester City як гість, а гостинність декларували за звичайною процедурою. Під час запитань до прем’єр-міністра Бернем заявив, що представники клубу не порушували з ним питання фінансових звинувачень Прем’єр-ліги.
Лідерка Консервативної партії Кемі Баденок закликала до більшої прозорості щодо контактів Бернема з клубом. У вересні незалежна комісія Прем’єр-ліги визнала Manchester City винним у порушенні фінансових правил у 2009–2018 роках. Клуб заперечує порушення та оскаржує рішення, санкцій поки не оголосили.