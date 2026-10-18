У Західному Дарфурі удар дрона вбив щонайменше 10 цивільних — The Rio Times

У Судані щонайменше 10 цивільних загинули, ще п’ятеро дістали поранення внаслідок удару безпілотника в Санаїкіті, Західний Дарфур. Атака сталася 17 жовтня 2026 року поблизу кордону з Чадом, повідомляє The Rio Times з посиланням на Radio Tamazuj.

Жертви збирали врожай

Удар стався в Санаїкіті, також відомому як Санакіт або Хаджар-Санакіт, в адміністративній одиниці Бір-Сіліба округу Сирба. За даними видання, безпілотник уразив переміщених людей, які збирали врожай.

Міністр охорони здоров’я регіонального уряду Дарфуру Бабікер Хамдейн повідомив про загиблих і поранених. За його словами, потерпілі прибули із сіл Нарома, Кармалія та Кармба. Вони залишили свої домівки після того, як їх спалили та пограбували.

Представники племені мараріт заявили, що серед уражених були діти віком від трьох років і літні люди. Sudan Horizon із посиланням на міністерство соціального забезпечення регіонального уряду Дарфуру повідомило про 11 загиблих, серед яких нібито дев’ятеро дітей. Остаточну кількість жертв не встановлено через розбіжності в повідомленнях.

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RSF звинувачують в атаці

Відповідальність за удар покладають на воєнізовані Сили швидкої підтримки Судану (RSF). З представниками RSF не вдалося зв’язатися для коментаря, тому це звинувачення залишається непідтвердженим.

Речник Об’єднаних сил, союзних суданській армії, майор Мутаваккіль Алі Вакіль засудив атаку та закликав притягнути винних до відповідальності. Хамдейн також назвав удар грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. За даними Sudan Horizon, він закликав визнати RSF терористичною організацією.

Війна триває з 2023 року

Війна в Судані триває з квітня 2023 року між суданською армією та RSF. За даними The Rio Times, обидві сторони застосовували безпілотники для атак. Район біля кордону з Чадом став місцем прихистку для сімей, переміщених через бойові дії.

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