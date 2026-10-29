У зіткненні поїздів в Іспанії загинули щонайменше 68 людей — Korea Herald

За даними Korea Herald, унаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів в Іспанії загинули щонайменше 68 людей. Аварія сталася вранці в середу на залізничній лінії, що з'єднує Мадрид із південним регіоном Андалусія.

Зіткнення швидкісних поїздів

У повідомленні зазначається, що внаслідок зіткнення також є поранені. Інформацію про кількість загиблих Korea Herald наводить із посиланням на повідомлення ЗМІ.

Причини зіткнення та інші обставини аварії в оприлюдненому матеріалі не уточнюються.

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Реакція президента Південної Кореї

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон у четвер висловив співчуття у зв'язку з трагедією. У дописі в соціальній мережі X він заявив, що відчуває глибокий смуток через численні жертви та поранених, серед яких є громадяни Південної Кореї.

Лі висловив співчуття родинам загиблих і народу Іспанії, а також побажав швидкого одужання пораненим. За його словами, у катастрофі постраждали кілька південнокорейців. Посольство Південної Кореї в Іспанії направило консула до місця аварії для надання консульської допомоги.

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