У зіткненні швидкісних поїздів в Іспанії підтвердили 69 загиблих — Interia

Поблизу Урди, приблизно за 130 кілометрів на південь від Мадрида, внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів підтвердили загибель 69 людей. Як повідомляє Interia, спершу на сайті органу, що розслідує аварію, з'явилися дані про 74 загиблих, однак цю інформацію швидко виправили.

Зіткнення на лінії Мадрид—Севілья

Аварія сталася вранці в середу на лінії між Мадридом і Севільєю. Поїзд державного перевізника Renfe врізався в хвіст поїзда приватної компанії Iryo, який стояв на колії.

Родини жертв передають зразки ДНК для ідентифікації загиблих. До Толедо доправили 52 тіла, тоді як місцевий морг розрахований на 30. Тому військові облаштували тимчасовий морг із наметами та холодильними контейнерами. На місці аварії пошуки вели із залученням службових собак і дронів з тепловізійними камерами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Слідство перевіряє роботу системи контролю

Міністр транспорту Оскар Пуенте заявив, що перед зіткненням сталася несправність автоматичної системи контролю, через яку на відповідній ділянці зупинили рух поїздів. Згодом центр управління ухвалив рішення відновити рух, після чого поїзд Renfe проїхав близько 25 кілометрів і зіткнувся зі складом Iryo. Міністр назвав обставини надання дозволу на подальший рух незрозумілими.

Суд в Оргасі розпорядився забезпечити збереження реєстраторів обох поїздів та зібрати документи з центру управління Adif у Мадриді. Розслідування має встановити послідовність подій і відповідальних за аварію.

Король Феліпе VI відвідав постраждалих у лікарні Толедо та закликав ретельно з'ясувати обставини трагедії. Серед загиблих — колишня міністерка зайнятості та соціального забезпечення Фатіма Баньєс, смерть якої підтвердила організація роботодавців CEOE.

Читай нас у