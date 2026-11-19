0:00 / 0:00

У зоопарку американського міста Цинциннаті ветеринари цілодобово допомагають дев’ятирічній бегемотисі Фіоні, яка проковтнула в’язану шапку, що потрапила до вольєра через стельовий вентилятор. Через ризик кишкової непрохідності медики намагаються допомогти тварині вивести сторонній предмет природним шляхом, оскільки хірургічне втручання неможливе.

За словами директорки з комунікацій зоопарку Мішель Керлі, шапку підкинули в повітря перед вольєром, потік від стельового вентилятора відкинув її через отвір завширшки близько 30 сантиметрів над оглядовими вікнами, після чого бегемотиха проковтнула її. Представник фонду зоопарку Маямі Рон Магілл застеріг, що такий предмет загрожує кишковою непрохідністю, ушкодженням кишківника, інфекцією та сепсисом.

Для лікування Фіоні дають препарати проти нудоти та засоби з послаблювальним ефектом, провели колоноскопію під седацією із залученням фахівця та 2,7-метрового ендоскопа із зоопарку Колумбуса, а також використовують вібраційну платформу з місцевої кінної ферми для стимуляції роботи травного тракту. Ультразвукове обстеження зафіксувало рух стороннього предмета через тонку кишку. Фіона, яка стала світовою улюбленицею після народження на шість тижнів раніше терміну у 2017 році з вагою 13 кілограмів і нині важить близько 1090 кілограмів, тимчасово не з’являється перед відвідувачами, а адміністрація закликала гостей уважніше стежити за своїми речами біля вольєрів.

Джерело: зоопарк Цинциннаті в інстаграмі.

Тим часом популяція інвазивних мунтжаків у Тібі зросла до 94 тисяч.

У Габоні для горили Джоджо шукають компаньйона після років ізоляції.

Читай нас у