UA.NEWS офіційно зареєстрували як медіа в Польщі

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Українське видання UA.NEWS отримало офіційний статус зареєстрованого пресового видання в Польщі. Відповідне рішення Варшавського окружного суду ухвалили 25 вересня 2026 року, після чого назву медіа внесли до державного реєстру.

Про це свідчить офіційний лист Варшавського окружного суду, який отримала редакція UA.NEWS.

Згідно з документом, видання зареєстрували під номером PR 21812. Запис до реєстрової книги внесла Секція реєстрацій суду на підставі рішення від 25 вересня.

У суді також наголосили на вимогах, яких має дотримуватися зареєстроване видання. Зокрема, редакція повинна оперативно повідомляти реєстраційний орган про зміни в даних, зазначених під час реєстрації.

Крім того, реєстрація може втратити чинність, якщо видання не розпочне виходити протягом року після отримання відповідного права або припинить публікацію на такий самий термін без належного звернення до реєстраційного органу.

Отже, внесення до реєстру надає UA.NEWS офіційний статус пресового видання відповідно до польського законодавства про пресу.

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