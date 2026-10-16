UANI оцінила перевезення іранського LPG у 4,1 млн барелів — Jerusalem Post

Іран із середини липня зміг вивезти частину скрапленого нафтового газу (LPG) та авіапального попри морську блокаду США. За даними Jerusalem Post, щонайменше вісім танкерів з іранським LPG вийшли з Оманської затоки, а танкер з іранським авіапальним у вересні прибув до М’янми.

Перевалки поблизу Оману

Американська організація United Against Nuclear Iran (UANI), що відстежує рух танкерів за судноплавними й супутниковими даними, оцінила загальний обсяг вантажів LPG приблизно у 4,1 млн барелів. Шість із восьми газових танкерів, а також судно з авіапальним перебувають під санкціями США за транспортування іранських нафтопродуктів і нафтохімічної продукції.

За словами старшої аналітикині UANI Джемайми Шеллі, частина танкерів перевантажувала вантажі поблизу оманських міст Шинас і Сохар, а інші чекали в Оманській затоці перед проходженням району блокади. Більшість суден прямували до східних зовнішніх портових меж Малайзії для подальших перевалок; імовірним кінцевим напрямком вантажів був Китай.

Шеллі назвала ці перевезення радше проявом опортунізму, а не ознакою нової сталої стратегії Ірану з експорту нафти та нафтохімічної продукції меншими суднами. Іранська влада не відповіла на запит про коментар, як і військовий уряд М’янми щодо можливого отримання авіапального.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція США щодо блокади

Центральне командування США заявило, що морська блокада є цілковито ефективною. Її вперше запровадили 13 квітня щодо експорту іранської нафти, у червні скасували після досягнення проєкту домовленості з Тегераном, а 14 липня відновили після її зриву.

Американський військовий посадовець сказав Reuters, що прохід судна не обов’язково означає обхід блокади: кожне судно оцінюють окремо, зокрема перевіряють документи, а деяким можуть дозволити прохід із гуманітарних причин. За даними CENTCOM станом на 13 жовтня, за три місяці останньої фази блокади американські сили вивели з ладу чотири комерційні судна та змусили 135 кораблів змінити курс.

Представник Мінфіну США поставив під сумнів дані, які можуть свідчити про обхід блокади, зазначивши, що судна здатні підробляти дані про місцеперебування або використовувати фальшиві ідентифікаційні дані під час завантаження. Водночас компанія Kpler повідомила, що експорт іранської сирої нафти у вересні впав до нуля — вперше від початку її спостережень за виробником у 2013 році.

Читай нас у