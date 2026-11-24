Компанія Uber спільно з партнерами Nuro та Lucid переходить до випробувань електричних позашляховиків Lucid Gravity без присутності водія-оператора в салоні після майже року тестів із водіями-страхувальниками у районі затоки Сан-Франциско та Х’юстоні.

Новий етап тестувань охопить чотири каліфорнійські міста — Пало-Альто, Маунтін-В’ю, Лос-Альтос та Саннівейл, а комерційний запуск сервісу безпілотних таксі заплановано на перший квартал 2027 року замість анонсованого раніше 2026-го.

Найближчими тижнями Lucid розпочне виробництво перших авто для комерційного парку, оснащених камерами, лідарами, радарами та салонними дисплеями для відстеження маршруту й дорожньої обстановки, тоді як Uber відповідатиме за дистанційний супровід і моніторинг поїздок. На американському ринку повністю безпілотні перевезення без оператора в салоні наразі здійснюють лише Zoox від Amazon і головний конкурент проєкту Waymo, який нещодавно змушений був прибрати свої роботаксі з усіх швидкісних автомагістралей США після припису каліфорнійських регуляторів із міркувань безпеки.

Джерело: публікація агентства Bloomberg.

Uber розпочав у США пілотне тестування опції Recorded Rides для замовлення поїздок із увімкненою функцією Record My Ride. Фронтальна камера смартфона водія записуватиме всю поїздку. Опція відображатиметься в застосунку як Recorded Rides. Пілотний проєкт стартував у Балтиморі, Ралі, Індіанаполісі та Сент-Луїсі.

Uber почав обмежене тестування сервісу Uber Kids для дітей віком від 10 до 12 років у США.

Читай нас у