Uber заявив про відхилення позовів лондонських таксистів на £340 млн — Channel NewsAsia

У Великій Британії Uber заявив, що домігся відхилення двох пов’язаних позовів загальною вартістю близько 340 млн фунтів стерлінгів. Їх подали тисячі водіїв лондонських чорних таксі та дві колишні компанії приватного найму. Як повідомляє Channel NewsAsia, сума вимог оцінювалася також приблизно у 453 млн доларів США.

Підстави позовів

Позови проти сервісу подали у 2024 році. Вони стосувалися того, як Uber отримав ліцензію на експлуатацію транспортних засобів приватного найму в Лондоні. Позивачі стверджували, що компанія надала Управлінню транспорту Лондона оманливу та неточну інформацію.

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Позиція Uber

Uber заперечила ці звинувачення. Компанія також заявила, що позови було подано після завершення шестирічного строку позовної давності для таких вимог, тому вони мали бути відхилені. Водночас копія рішення Високого суду на момент публікації матеріалу була недоступною.

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