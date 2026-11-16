Убивці Бориса Нємцова достроково вийшли з колоній

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Троє засуджених за вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова достроково звільнилися після підписання контрактів із Міноборони РФ для участі у війні проти України. Однак замість фронту вони повернулися до мирного життя в Чечні, повідомляє видання «Проєкт» із посиланням на джерела та результати власного розслідування.

Йдеться про Заура Дадаєва, Анзора Губашева та його брата Шадіда Губашева. За інформацією видання, усі троє залишили виправні колонії раніше визначених термінів, хоча до бойових дій в Україні так і не долучилися.

Співрозмовник «Проєкту» стверджує, що під час звільнення чоловікам висунули умову не розголошувати інформацію про те, що вони перебувають на волі. Їм нібито пригрозили поверненням до колоній у разі розголосу.

Що відомо про звільнення Заура Дадаєва

Заура Дадаєва суд визнав безпосереднім виконавцем убивства Нємцова та засудив до 20 років ув'язнення. У 2024 році він відбував покарання в іркутській колонії №3, де працював на швейному виробництві.

Як з'ясував «Проєкт», у його особовій справі з'явився запис про звільнення з роботи у зв'язку з етапуванням. Водночас інформації про переведення Дадаєва до іншої виправної установи не було. Журналісти звернули увагу, що аналогічне формулювання використовували в документах інших ув'язнених цієї колонії, які згодом вирушали воювати проти України.

Додатково видання виявило в даних витоку Фонду соціального страхування запис про реєстрацію Дадаєва за місцем проживання в Чечні. Він оселився на хуторі Юкарчой, у малонаселеній гірсько-лісистій місцевості приблизно за 80 км від Грозного та за 20 км від кордону з Дагестаном.

За даними розслідувачів, ще під час ув'язнення Дадаєв одружився з Ірсаною Мукаєвою, яка працювала в адміністрації Рамзана Кадирова. 24 жовтня 2024 року в подружжя народилася донька. «Проєкт» стверджує, що саме цього дня чоловік вийшов на волю.

Коли звільнили братів Губашевих

Анзора Губашева засудили до 19 років позбавлення волі за участь у вбивстві Нємцова. Його брата Шадіда, який стежив за політиком і після злочину допомагав виконавцям переховуватися, засудили до 16 років ув'язнення.

За інформацією «Проєкту», перед звільненням обидва перебували в чеченській колонії №2 у Чернокозові. Шадід Губашев вийшов на волю у 2022 році, а Анзор — у 2024-му.

Після звільнення Шадід одружився з Амнат Абалаєвою. До липня 2024 року вона перебувала в СІЗО №1 Грозного, а шлюб було зареєстровано в жовтні того ж року.

Співрозмовник видання також повідомив, що Анзор Губашев одружився та придбав земельну ділянку в селищі Гікало, приблизно за шість кілометрів на південь від Грозного. За його словами, нерухомістю в цьому ж населеному пункті володіють і Шадід Губашев із дружиною.

Що сталося з іншими засудженими за вбивство Нємцова

Ще один фігурант справи, Темірлан Ескерханов, достроково вийшов із колонії у 2024 році — за п'ять років до завершення терміну покарання. Він був учасником групи, яка готувала злочин, і ночував у квартирі, де переховувалися вбивці.

Як раніше повідомляла «Новая газета Европа», Ескерханов отримав помилування після підписання контракту з Міноборони РФ. Однак на фронт він також не вирушив, а натомість займався охороною заводів в окупованому Росією Маріуполі.

Останній засуджений у справі — Хамзат Бахоєв — також уже перебуває на волі, проте він відбув повний термін ув'язнення. Його засудили до 11 років, які завершилися навесні 2026 року.

Нагадаємо, Путін помилував вбивцю Нємцова і відправив на війну.

Після цього росЗМІ з’ясували, як насправді «служить» чеченець, засуджений за вбивство Нємцова.

У Росії заочно засудили до колонії доньку вбитого опозиціонера Нємцова.

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