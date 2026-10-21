Учені знайшли в Сибіру невідому тварину, яка жила в льодовиковий період

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Популяція цієї тварини, ймовірно, почала скорочуватися під час потепління приблизно 120 тисяч років тому. Остаточно вона вимерла пізніше, однак точний період її зникнення досі залишається невідомим.

У Денисовій печері на Алтаї виявили рештки раніше невідомої великої тварини, яка мешкала в льодовиковий період і була близькою родичкою сучасних яків.

Існування цього виду вдалося встановити завдяки дослідженню стародавньої ДНК. Знайдені кістки були надто фрагментарними, тому визначити вид тварини лише за її зовнішніми ознаками виявилося неможливо.

Зазначається, що новий вид отримав попередню назву "Як X". Його еволюційна лінія відокремилася від предків сучасних яків приблизно 400 тис. років тому.

Дослідники вивчили 20 фрагментів кісток: 14 із Денисової печери та ще шість із інших місць знахідок у регіоні. Вік зразків охоплює значний період – від 250–200 тис. років до приблизно 27 тис. років.



Незважаючи на поганий стан збереження останків, вченим вдалося відтворити 20 стародавніх геномів. Генетичний аналіз показав, що тварина належала до родини парнорогих, але не відповідала жодному з відомих сучасних або вимерлих видів.

"Як X" поки що не отримав офіційної наукової назви. Дослідники пояснюють це тим, що одних генетичних даних недостатньо для формального опису нового виду.

З ким жив "Як X" у льодовиковий період

За оцінками вчених, тварина мешкала в Сибіру одночасно зі степовими зубрами, турами, шерстистими мамонтами, шерстистими носорогами та кіньми. Серед великих хижаків того часу були печерні гієни та бурі ведмеді.

З огляду на спорідненість із сучасними яками, дослідники припустили, що "Як X" зовні міг більше нагадувати яка, ніж зубра. Сучасні яки відрізняються потужною статурою, рогами та довгою густою шерстю. Великі самці можуть важити близько тонни.

У льодовикову епоху значна частина Сибіру була так званим мамонтовим степом – великою трав’янистою екосистемою, де мешкали численні великі ссавці.

Аналіз стародавніх геномів також дозволив простежити зміни чисельності "Яка X". За даними дослідників, популяція, ймовірно, скоротилася під час потепління близько 120 тис. років тому. Тварина остаточно зникла пізніше, проте точний час вимирання поки що невідомий.

Про це пише Reuters.



У Сибіру ведмеді почали полювання на росіян.

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