Учні та студенти у Франції заблокували десятки шкіл і вишів — The Hindu

У Франції 3 листопада учні та студенти заблокували десятки шкіл і закладів вищої освіти, домагаючись ремонту занедбаних навчальних закладів, скорочення кількості учнів у класах і створення додаткових місць у вишах. Акції відбулися в Парижі, Ренні, Ліоні та інших містах на тлі підготовки профспілок до загальнонаціонального страйку.

За даними влади, заблокували 48 із 3 700 французьких ліцеїв, а роботу 51 із 184 закладів вищої освіти було порушено. Студентська спілка USL заявила, що заблокованими були 500 шкіл, і поскаржилася на жорсткі дії поліції біля навчальних закладів.

Марші та блокування кампусів

Тисячі студентів пройшли вулицями Парижа та кількох інших міст. У Ренні приблизно 30 учнів заблокували ліцей Брекиньї — один із найбільших закладів середньої освіти країни. В Університеті Лілля близько 40 студентів перекрили кампус велосипедами та сміттєвими контейнерами, через що заняття скасували.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Міністр освіти Едуар Жеффре засудив блокування, заявивши, що учні мають навчатися та готуватися до іспитів. Він також повідомив, що деякі працівники закладів освіти знову зазнали насильства.

Вимоги щодо фінансування освіти

Минулого тижня французький уряд представив заходи у відповідь на частину вимог студентів, зокрема заміну платформи вступу до університетів Parcoursup, яку критикували за недостатню прозорість. Водночас студенти вважають ці пропозиції недостатніми та вимагають 10 млрд євро інвестицій.

Як повідомляє The Hindu, шкільний протестний рух виник у вересні та став частиною ширших виступів проти зростання цін і неналежного рівня державних послуг. Влада також повідомила про затримання трьох неповнолітніх у зв’язку з пожежею в школі Нанта у жовтні, що сталася на тлі протестів.

Читай нас у