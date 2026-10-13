UDA завершує низові вибори перед з’їздом щодо коаліції з ODM — Nation Kenya

У Кенії правляча партія United Democratic Alliance (UDA) розпочала завершальний етап низових виборів перед Національним з’їздом делегатів. На ньому члени партії зможуть ратифікувати запропоновану передвиборчу коаліцію з Orange Democratic Movement (ODM). Голова Національної виборчої ради UDA Ентоні Мваура повідомив Nation Kenya, що голосування планують завершити в листопаді 2026 року, а з’їзд запланований на березень 2027-го.

На з’їзді також мають обрати загальнонаціональне керівництво UDA. Ратифікацію запропонованої коаліційної угоди планують провести перед загальними виборами в Кенії, призначеними на 10 серпня 2027 року.

Переговори про коаліцію

У січні Національний виконавчий комітет UDA уповноважив президента Кенії Вільяма Руто розпочати коаліційні переговори з лідером ODM Обуру Огінгою. Обидва політики вже призначили технічну групу з 10 осіб, яка готуватиме спільний передвиборчий маніфест. Також вони, за даними видання, мають створити ще одну групу з 10 представників для ведення коаліційних переговорів.

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Вибори на низовому рівні UDA запланувала у графстві Самбуру на 16 жовтня, а 17 жовтня — у графствах Тана-Рівер, Вігіга, Мандера, Накуру, Бомет і Тарака-Ніті. Раніше партія провела голосування в Момбасі, а також у Кісії, Нанді, Керічо, Барінго, Бунгомі, Ісіоло, Марсабіті та Ваджирі.

Представництво на місцях

На рівні виборчих дільниць UDA обиратиме по 20 посадовців. Відповідно до посібника партії, це будуть троє представників релігійних груп, четверо підприємців, троє фахівців, четверо представників молоді, один представник груп з особливими інтересами, троє фермерів і двоє рядових членів партії — жінка та чоловік.

Низові вибори та форум претендентів UDA є складовими підготовки Вільяма Руто до переобрання. Станом на 4 лютого, за даними партії, 12 353 політики подали заявки на участь у виборах від UDA. Із них 149 претендували на посади губернаторів, 279 — на місця в Сенаті, 323 — на посади жінок-представниць, 1 372 — на представництво у 290 округах, а 10 230 — на мандати представників районів.

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