Удар хуситів по палацу в Адені забрав життя п’ятьох — BBC News

У портовому місті Аден на півдні Ємену внаслідок ракетного удару по президентському палацу Аль-Маашик загинули п’ятеро людей, ще 16 дістали поранення. Як повідомляє BBC News, посадовці заявили, що атаку здійснили хусити.

Удар по палацу Аль-Маашик

Міністр інформації Ємену Муаммар аль-Ер’яні повідомив, що по комплексу Аль-Маашик влучили п’ять балістичних ракет. За його словами, прем’єр-міністр Шая Зіндані та інші міністри не постраждали.

Міністр охорони здоров’я Ємену Касім Бухайбех заявив, що серед загиблих і поранених були охоронці об’єкта та цивільні працівники. Перевірені відеокадри зафіксували дим над президентським палацом.

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Зіндані назвав атаку боягузливою та заявив, що уряд продовжить виконувати свої обов’язки. За його словами, удар не послабить рішучості урядових сил продовжувати операції на південно-західному узбережжі Червоного моря та на інших лініях фронту.

Заява хуситів і контекст війни

Речник військового крила хуситів Ях’я Саріа заявив, що їхньою ціллю був штаб військових операцій саудівського ворога в Адені. Очолювана Саудівською Аравією коаліція підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену та надає повітряну підтримку урядовим силам у наступі проти хуситів, яких підтримує Іран.

Громадянська війна в Ємені триває з 2014 року, коли хусити усунули міжнародно визнаний уряд зі столиці Сани. За даними міністерства охорони здоров’я уряду Ємену, від 6 серпня у боях загинули щонайменше 1282 людини, ще 5890 дістали поранення. ООН також повідомляла про 201 тисячу переміщених осіб і зростання кількості підозрюваних випадків холери.

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