Удар по аеропорту Ер-Ріяда забрав 12 життів — Deutsche Welle

У Саудівській Аравії внаслідок удару по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді загинули 12 людей, ще щонайменше 309 зазнали поранень. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Генеральне управління цивільної авіації Саудівської Аравії.

За даними відомства, серед загиблих — четверо громадян Саудівської Аравії, двоє громадян Бангладеш, а також громадяни США, Єгипту, Йорданії, Сирії, Палестини та Судану. Усім пораненим надають медичну допомогу в кількох лікарнях Ер-Ріяда. Роботу аеропорту призупинили на невизначений термін.

Дані про влучання в термінал

Саудівський посадовець, який говорив з Associated Press на умовах анонімності, заявив, що багато людей постраждали після влучання ракети у пасажирський термінал. Медичне джерело AFP повідомило, що лікарів невідкладної допомоги викликали до лікарень по всьому Ер-Ріяду, а поранених доправляли до різних медзакладів міста.

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Біля пасажирського термінала помітили автомобілі швидкої допомоги. Посольства Німеччини, США, Канади та Іспанії в Ер-Ріяді закликали своїх громадян уникати аеропорту. Канадське дипломатичне представництво попередило про тривалу військову активність.

Снаряд поблизу аеропорту Даммама

Через кілька годин коаліція на чолі із Саудівською Аравією, яка воює проти хуситів у Ємені, заявила, що снаряд упав поблизу міжнародного аеропорту імені короля Фахда в Даммамі. Хусити, яких підтримує Іран, одразу не взяли на себе відповідальність за атаку в Ер-Ріяді.

Аеропорт Ер-Ріяда вже зазнавав атак протягом тижня. Раніше хусити заявляли про відповідальність за удари, внаслідок яких загинули чотири людини, ще кілька були поранені, а літаки зазнали пошкоджень. Etihad Airways, Qatar Airways і Kuwait Airways скасували частину рейсів до Ер-Ріяда.

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