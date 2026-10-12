Удар по аеропорту Ер-Ріяда забрав щонайменше одне життя, 11 поранені — Deutsche Welle

У Саудівській Аравії під час нового удару по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді загинула щонайменше одна людина, ще 11 дістали поранення. Загиблим був громадянин Пакистану, повідомляє Deutsche Welle.

Головне управління цивільної авіації Саудівської Аравії заявило, що аеропорт зазнав нового нападу в неділю вдень. Летовище залишалося закритим після атаки напередодні, внаслідок якої, за даними DW, загинули 12 людей і сотні дістали поранення.

Заяви сторін

Представник очолюваної Саудівською Аравією коаліції, яка воює проти підтримуваних Іраном єменських хуситів, заявив про перехоплення крилатої ракети системами протиповітряної оборони поблизу аеропорту. Інших подробиць він не навів.

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Хусити взяли на себе відповідальність за удари. Їхній представник заявив, що за останню добу угруповання здійснило чотири операції із застосуванням балістичних і крилатих ракет та безпілотників. За його словами, цілями кілька разів був аеропорт Ер-Ріяда, а також аеропорт Даммама на сході країни й два об'єкти державної нафтової компанії Aramco.

Атака на Даммам і попередження авіакомпаніям

Пізніше в неділю саудівська влада також підтвердила напад на аеропорт Даммама. За кілька годин до цього хусити закликали авіакомпанії, працівників та пасажирів не користуватися саудівськими аеропортами й повітряним простором, заявивши, що вони вразливі для атак. Водночас угруповання повідомило, що аеропорти у священних містах Мецці та Медіні не будуть його цілями.

Коаліція назвала напад на аеропорт Ер-Ріяда «повноцінним воєнним злочином» і пообіцяла жорстку відповідь. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила атаку та заявила про солідарність ЄС із Саудівською Аравією.

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