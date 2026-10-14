Удар по будинку в Газі забрав життя жінки, двоє людей поранені — Anadolu Agency

У місті Газа в Палестині внаслідок авіаудару по житловому будинку загинула 33-річна Рім Ассаад Авад. Ще двоє людей, серед яких дівчинка, зазнали поранень. Про це з посиланням на медичне джерело в лікарні «Аш-Шифа» повідомляє Anadolu Agency.

Руйнування в районі Рімаль

Удар припав по квартирі в житловому будинку в районі Рімаль. За даними медичного джерела, внаслідок атаки були значно пошкоджені сама квартира та сусідні будівлі. Після удару спалахнула пожежа, яку згодом загасили бригади цивільної оборони.

Свідки також повідомили про інтенсивний вогонь із боку ізраїльської військової техніки та квадрокоптерів у районі Туффах на північному сході міста Газа. За їхніми словами, вибухові пристрої скидали на вулицю Аль-Сікка в прилеглому районі.

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Обстріли та руйнування в центральній частині анклаву

Окремо джерела повідомили про масштабне підривання житлових будинків у районах на схід від міста Газа, де розміщені ізраїльські сили. У центральній частині Сектора Гази очевидці заявили, що ізраїльська військова техніка та бульдозери зайшли за межі районів під контролем армії на схід від Дейр-ель-Балаха.

Стрілянина зачепила житлові будинки вздовж вулиці Салах ад-Дін на схід від Дейр-ель-Балаха, що спричинило паніку серед мешканців. Про загиблих або поранених там не повідомляли. Артилерійські обстріли також зафіксували на північний схід від табору біженців Бурейдж, а безпілотник скинув вибуховий пристрій на намет — інформації про постраждалих немає.

Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що від жовтня 2025 року внаслідок порушень режиму припинення вогню з боку Ізраїлю загинули щонайменше 1498 палестинців, ще 5306 були поранені. За даними відомства, від жовтня 2023 року в Секторі Гази загинули понад 74 тисячі людей, більш як 175 тисяч дістали поранення.

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