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В понеділок, 23 листопада, українські морські дрони потопили російський корвет «Меркурій» у лівійському порту Бенгазі. «Меркурій» був одним із найновіших кораблів Чорноморського флоту РФ, прийнятий на озброєння лише у 2023 році. Володимир Зеленський публічно підтвердив операцію, назвав її «взірцевою» і подякував СБУ та іншим підрозділам.

Але несподівано ця військова перемога обернулася великим дипломатичним скандалом. Президентська рада Лівії — колективний орган, створений після повалення режиму Муаммара Каддафі — виступила з різкою заявою. Заступник голови ради Муса аль-Коні назвав українські удари по російських суднах у порту Бенгазі «оголошенням війни» Лівії. У заяві також йдеться про «відверту військову агресію», «терористичний акт» та «пряме порушення суверенітету». Рада пригрозила зверненням до Міжнародного суду, Радбезу ООН та інших світових організацій. Крім того, вона просить ООН скликати термінове засідання і наполягає на внесенні Зеленського до списку міжнародних терористів.

Українське МЗС у відповідь зазначило, що корвет «Меркурій» був законною військовою ціллю, а удари по російських об'єктах є реалізацією невід'ємного права на самооборону. Водночас Київ підкреслив, що поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії та зацікавлений у подальшому розвитку двостороннього співробітництва. Однак наразі ситуація далека від дипломатичного вирішення.

Чи може реально початися війна України з Лівією? Наскільки серйозним є поточний конфлікт? Чого очікувати надалі? Політичний оглядач UA.News Микита Трачук разом із експертами розбирався в питанні.

Грім у Бенгазі: удар по «Меркурію» і лівійська реакція

Операція проти російського судна у Бенгазі стала однією з найзухваліших за весь останній час. Сім морських дронів українського виробництва доправили на визначену локацію і спустили на воду з «материнського» судна, після чого вони успішно уразили ціль. Корвет РФ «Меркурій» регулярно супроводжував ворожі морські конвої, використовувався також для перевезення російської військової техніки. Удар став чітким сигналом: Україна здатна діставати російські цілі далеко за межами Чорного моря.



Реакція Лівії, втім, була миттєвою і дуже жорсткою. Президентська рада, яка базується в Тріполі та контролює західну частину країни, засудила удари як «терористичні» і назвала їх «прямим порушенням національного суверенітету». Муса аль-Коні наголосив, що продовження російсько-української війни «не дає жодній зі сторін права поширювати свої військові операції на територію Лівії чи використовувати її як арену для зведення рахунків». Рада також заявила, що негайно передасть справу до Міжнародного суду ООН та Радбезу ООН. Окрім цього, Тріполі звинуватив Київ у «акті війни» та агресії, а українського лідера лівійська влада закликала внести у список міжнародних терористів.

Варто зазначити, що подібні заяви з боку офіційних структур Лівії — не рідкість. Однак цього разу ситуація ускладнюється тим, що удар по російських суднах стався саме в той момент, коли країна намагається позиціонувати себе як нейтральну, мирну територію, не зацікавлену в перетворенні на арену чужих конфліктів, якою вона була останні півтора десятиліття.



Чим може загрожувати конфлікт із Лівією

Якщо відкинути емоції та подивитися на речі тверезо, відповідь на питання «чи загрожує Україні війна з Лівією?» виглядає майже очевидною: ні. І геть не тому, що Лівія аж настільки миролюбна чи пацифістська, а радше тому, що вона сьогодні просто не здатна вести війну проти України.

Лівія у 2026 році — це не єдина держава з сильною армією, а de facto конгломерат різних політичних угруповань, племінних кланів, польових командирів і зовнішніх спонсорів. Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році країна поринула в хаос громадянської війни, так і не спромігшись повноцінно відновитися. Станом на зараз в Лівії діють два найбільших конкуруючі утворення: Уряд національної єдності у Тріполі, який контролює захід, та Лівійська арабська збройна сила на чолі з Халіфою Хафтаром, яка контролює схід і південь. Президентська рада (яка й виступила з заявою) базується в Тріполі, але її вплив обмежений і забезпечується підтримкою збройних угруповань.

Іншими словами, Лівія як єдиний і повноцінний суб'єкт міжнародних відносин de facto не існує. Те, що ми називаємо Лівією — швидше географічний термін. Президентська рада не має достатньо можливостей для проєкції сили за межі своєї контрольованої території. Її погрози є радше дипломатичними жестами, а не реальний інструмент тиску. Врешті, Україна — це країна у Східній Європі, а Лівія — у Північній Африці. Нас розділяють тисячі кілометрів, а тому суто з військової точки зору Києву від Тріполі не загрожує приблизно нічого.



Але є й інший бік. Лівія цілком здатна діяти не напряму, а опосередковано.

По-перше, не варто забувати про терористичні методи, які ще за часів Каддафі були цілком звичною практикою. Окремі лівійські угруповання мають чималий досвід і зв'язки в терористичному підпіллі, і теоретично могли б використовуватися (в тому числі російськими спецслужбами) для організації провокацій та/або атак проти України.

По-друге, Лівія залишається важливою країною для Африки, і її негативне ставлення до України може вплинути на позицію інших африканських держав. Африка — це зона активних інтересів Росії і Китаю, і будь-яке погіршення ставлення до Києва на континенті, навіть якщо воно не матиме негайних наслідків, у довгостроковій перспективі не є корисним.

Не зайвим буде також згадати історію українсько-лівійських відносин, яка геть не завжди була такою напруженою. Свого часу Київ і Триполі були цілком собі гарними партнерами навіть попри всі авторитарні особливості режиму «джамахірії», а їхня діяльність пролягала у сферах від поставок зброї та ремонту військової техніки до спільних проєктів у нафтогазовій галузі. Муаммар Каддафі двічі зустрічався з українськими лідерами на найвищому рівні: у 2003 році до нього приїздив Леонід Кучма, а у 2008-му лідер лівійської революції сам відвідав Київ із тривалим візитом, де його приймав уже Віктор Ющенко.



Та після початку багаторічної громадянської війни в Лівії та повалення режиму Каддафі ситуація радикально змінилася. Україна дотримувалася нейтралітету, але згодом формально визнала нову владу. Відносини, втім, за зрозумілих причин зійшли майже нанівець. Колись дві країни були партнерами, а зараз буквально в один момент стали ледь не ворогами. Втім, за останні десятиліття подібні геополітичні «фінти» сталися й з багатьма іншими державами: від, авжеж, Росії та Білорусі до Ірану, Куби і Венесуели.



Що далі: дипломатія замість ескалації

Попри гучні заяви, конфлікт із Лівією навряд чи переросте у щось більше. Україна вже дала зрозуміти, що не має наміру завдавати шкоди Лівії чи її громадянам, і що її дії спрямовані виключно проти російських військових цілей. МЗС наголосило, що загрозу для Лівії створили саме російські військові кораблі та російські перевізники зброї, які регулярно туди прибувають. Це формулювання важливе, оскільки воно перекладає відповідальність на Москву і ставить питання руба: чому Лівія не обурюється російською присутністю, яка й створює для неї загрозу?

Російський корвет був військовою ціллю, а його знищення — частиною протидії агресії РФ. Однак те, що це сталося в порту третьої країни, дійсно ускладнює ситуацію. Питання, наскільки виправданим було завдавати удару саме в Бенгазі, залишається відкритим. Над цим дійсно потрібно думати наступного разу. Лівійська сторона стверджує, що внаслідок атак поранення отримали звичайні цивільні люди. Якщо це правда, то це серйозний аргумент проти Києва, який доведеться враховувати в подальшій дипломатичній роботі.

Найімовірніший сценарій розвитку подій — подальші взаємні заяви, дипломатична перепалка та спроба Лівії ініціювати розгляд питання в ООН. Але навряд чи це призведе до якихось практичних наслідків для України. Лівія не має ресурсів, щоб реально вплинути на Київ. Водночас Києву варто бути обережною та піти на конструктивний контакт з Тріполі. МЗС уже зробило крок у цьому напрямку.



Думки експертів

Політолог, директор Українського інституту політики Руслан Бортнік впевнений: ситуація з Лівією в Середземному морі розширює поле протистояння, додаючи нових вимірів цій війні.

«Нагадаю, що схожа ситуація вже була біля берегів Греції та Туреччини, коли українські сили атакували російські судна. Росія ж регулярно атакує українські судна у спеціальних економічних зонах Болгарії та Румунії — зокрема ті, що прямують із наших чорноморських портів до країн Північної Африки… Ця атака — ще одна демонстрація того, що війна у своїх гібридних формах давно вийшла за межі України та Росії. Дрони падають на території Польщі й Румунії, диверсії проводяться на оборонних підприємствах Італії та Німеччини, тощо. У гібридній формі війна вже вийшла за межі безпосередньої зони протистояння. Це створює ризики.

Лівія може певною мірою вплинути на перебіг війни в Україні. Втім, ця країна розколота, а атака відбулася в зоні, яку контролюють сили генерала Хафтара. Вони контролюють значну частину території Лівії, але залишаються слабко організованими та не надто добре озброєними. Чисельність збройних сил, підконтрольних Хафтару, оцінюється в діапазоні від 25 до 80 тисяч осіб. Тобто це відносно невеликі сили… Тому я не думаю, що Лівія може створити якісь суттєві проблеми для України. Але є певні вузькі ризики, пов'язані з можливістю організації диверсій або терористичних атак на українські представництва в Африці. З огляду на бідність у цій країні, я також не виключаю, що вона може стати майданчиком для активнішого вербування Росією іноземних добровольців до своєї армії. Це може мати певний ефект на фронті», — зазначив Руслан Бортнік.

Експерт повторює: Лівія не володіє навіть близькими до Північної Кореї можливостями. Вона не має ресурсів для відправлення власних підрозділів на українсько-російський фронт — хіба що суто символічно. Чисельність її збройних сил для цього недостатня. Всередині країни триває важка громадянська війна: Лівія розколота на два великі територіальні утворення та безліч менших.

«Тому цей ризик залишається значною мірою віртуальним і може мати переважно терористичний або диверсійний характер», — резюмував Руслан Бортнік.

Політолог, директор центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов зазначає: гра в «морський бій» дуже небезпечна, оскільки вона може втягнути у конфлікт інші сторони та призвести до масштабування війни. Йдеться про те, що Балтійське та Середземне моря поступово перетворюються на театри бойових дій.

«Що стосується Лівії, то нагадаю, що там сьогодні фактично існують два уряди. Один перебуває в Тріполі — колишній столиці єдиної Лівійської Арабської Джамахірії. Він орієнтується на Туреччину та західні країни. Інший уряд, пов'язаний із силами генерала Хафтара, перебуває в Бенгазі та має підтримку Росії, Єгипту й ОАЕ… Загалом я не думаю, що ця ситуація матиме якісь серйозні матеріальні наслідки для України. У найгіршому для нас сценарії йтиметься про відправлення кількох десятків найманців до Росії. Це цілком можливо. Але про якісь масштабні наслідки говорити не доводиться, тому що сьогодні Тріполі та Бенгазі — це фактично дві столиці двох частин Лівії. Країна роз'єднана, а її можливості впливати на зовнішнє середовище досить обмежені.

Що стосується удару по російському корвету, то це легітимна ціль з точки зору міжнародного гуманітарного права. Фактично корвет був уражений двома безекіпажними катерами. Внаслідок цього здетонував боєзапас, корабель ліг на бік і, можливо, вже не підлягає відновленню. Реакція уряду в Бенгазі навряд чи матиме якісь серйозні наслідки, хоча цей уряд підтримує не лише Росія, а й Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати. Проте сам інцидент може стати лише передвісником подальшої військової ескалації в Середземному та інших морях. У кращому випадку це призведе до різкого зростання ставок страхування вантажів. І це небезпечно не лише з погляду масштабування військового конфлікту, а й через можливі довгострокові наслідки для світової економіки», — вважає Андрій Золотарьов.



Резюмуючи, конфлікт України з Лівією через знищення російського корвета «Меркурій» виглядає грізно лише на перший погляд. Насправді жодної реальної військової загрози з боку Лівії для України немає. Але й недооцінювати цей епізод не варто, оскільки його наслідки можуть бути непрямими та розтягнутими в часті. Дипломатичні відносини ж з Тріполі необхідно якнайшвидше привести до ладу через конструктивність та націленість на діалог.

Історія з «Меркурієм» та Лівією — це не привід для паніки, але й не привід для самовдоволення. Скоріше, це нагадування про те, що у війні кожен крок має наслідки, і що навіть перемоги на полі бою можуть обертатися новими викликами на дипломатичному фронті. Головне — не втрачати голову, не ескалювати там і з тими, де цього можна і треба уникнути, а також вміти відрізняти реальні загрози від гучних заяв.

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