Уеда заявив, що базова інфляція Японії близька до цілі 2% — Channel NewsAsia

19 жовтня голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у парламенті, що базова інфляція в Японії вже досить близька до цільового показника центрального банку в 2%. За його словами, за таких умов особливо важливо закріпити інфляцію поблизу цього рівня.

Заява Уеди в парламенті

Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters. Уеда також пов’язав інфляційний тиск із помірним відновленням японської економіки та напруженою ситуацією на ринку праці.

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Вплив попиту на ШІ

Керівник Банку Японії зазначив, що «дуже сильний» глобальний попит на технології штучного інтелекту підтримує внутрішні капітальні інвестиції та експорт країни. На його думку, ці чинники також посилюють інфляційний тиск у Японії.

Таким чином, Уеда назвав попит на ШІ одним із факторів, що впливають на економічну активність, інвестиції, експорт і динаміку цін у країні.

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