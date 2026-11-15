УЄФА оголосив арбітра матчу Польща — Швеція — Interia Sport

У Польщі німецький арбітр Фелікс Цваєр працюватиме головним суддею матчу Польща — Швеція в останньому турі групового етапу Ліги націй. Гра відбудеться у Вроцлаві у вівторок і розпочнеться о 20:45. Для польської збірної це матч за збереження місця в Дивізіоні B.

Суддівська бригада

Як повідомляє Interia Sport, асистентами Цваєра будуть Роберт Кемптер і Ніколай Кіммаєр. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Ріхард Гемпель, а за VAR відповідатимуть Роберт Шредер і Беньямін Кортус.

Цваєр має статус арбітра ФІФА з 2012 року. Раніше він один раз судив матч за участю збірної Польщі: у вересні 2018 року працював на виїзній грі з Італією в Лізі націй, що завершилася з рахунком 1:1. Це був дебютний матч Єжи Бженчека як головного тренера польської команди.

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Згадка про справу Хойцера

У матеріалі Interia Sport також згадується справа Хойцера — корупційний скандал у німецькому клубному футболі, який набув розголосу у 2005 році. За даними видання, Цваєра відсторонили від роботи на шість місяців, а офіційне підтвердження цього стало відомим через десять років після скандалу.

Перед грою зі Швецією польська збірна програла Румунії в Бухаресті з рахунком 1:2. Польща намагатиметься уникнути пониження до Дивізіону C Ліги націй.

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