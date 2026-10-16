Уганда пропонує підвищити плату за реєстрацію земельного титулу вп’ятеро — The Rio Times

Міністерство земельних ресурсів, житлового будівництва та міського розвитку Уганди запропонувало підвищити збори за оформлення земельних документів уперше з 1998 року. Плата за реєстрацію сертифіката права власності може зрости з 10 тис. до 50 тис. угандійських шилінгів, тобто вп’ятеро.

Як повідомляє The Rio Times, запропонований графік зборів 16 жовтня оприлюднили місцеві медіа з посиланням на речника міністерства Денніса Оббо. За його словами, причинами перегляду стали зростання операційних витрат і тривала перерва після попередньої зміни тарифів.

Нові ставки

Найсуттєвіше може зрости плата за видачу нового документа замість втраченого земельного титулу — з 15 тис. до 200 тис. шилінгів. Це приблизно у 13 разів більше за чинну суму. У запропонованому графіку також зазначено збір 50 тис. шилінгів за пошук даних про власника в земельному реєстрі.

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Якщо зміни погодять, вони можуть стосуватися власників земель у вільній власності, оренді та приватній системі mailo, поширеній переважно в центральній частині Уганди. За наведеним у публікації курсом, реєстрація титулу коштуватиме близько 12,45 долара США, а заміна втраченого документа — близько 49,79 долара.

Погодження уряду

Пропозиція ще не набула чинності: її мають погодити Міністерство фінансів і Кабінет міністрів Уганди. Після цього рішення повинні офіційно оприлюднити, перш ніж нові ставки застосовуватимуть до заявників.

Перегляд офіційних платежів відбувається після заяв урядовців про намір зменшити неофіційні витрати на оформлення земельних прав. Державна міністерка Гаррієт Нтабазі зазначала, що окремі власники землі сплачували понад 2,5 млн шилінгів геодезистам і районним комітетам.

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