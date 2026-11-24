24 листопада прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про можливість закупівлі української кукурудзи та постачання дизельного пального в Україну. За його словами, угорський ринок відчуває нестачу зерна, а місцеві компанії можуть мати надлишки дизелю, які потрібні Україні. Також сторони обговорили розвиток залізничного сполучення та прикордонної логістики.

Угорський прем’єр пояснив, що цього року країна зібрала значно менше кукурудзи, ніж потрібно для внутрішнього ринку. Через це виникли проблеми в аграрному секторі. Тож угорська сторона розглядає можливість контрольованого імпорту українського зерна. «Цього року ми отримали значно менше кукурудзи, ніж нам потрібно, і це створює великі проблеми для аграрного сектору. Тому до нас звернулися з проханням відкрити ринок для української кукурудзи, у регульованому та контрольованому форматі, виключно в тих обсягах, про які буде домовлено», — зазначив Мадяр.

За його словами, українську кукурудзу можна буде використовувати для виробництва біоетанолу, а також для потреб угорського тваринництва. Зараз у цій галузі бракує сировини, тому виробникам доводиться купувати її за вищими цінами. «Це дуже важливо для нас, оскільки, наприклад, у тваринництві існує великий дефіцит, і ми змушені закуповувати продукцію значно дорожче. Тому такі домовленості є дуже важливими», — наголосив угорський прем’єр.

Угорщина може продавати Україні дизельне пальне

Ще однією темою переговорів стала енергетична співпраця. Мадяр вважає, що Україні та Угорщині варто розвивати не лише домовленості між урядами, а й прямі контакти між приватними компаніями. Серед можливих партнерів він назвав угорську компанію MOL, польську ORLEN та українські підприємства. За його словами, співпраця має бути вигідною для обох країн. «Ми говорили про енергетичну співпрацю. Не потрібно обмежуватися лише міжурядовою взаємодією, варто розвивати й співпрацю між компаніями, такими як MOL, ORLEN та українськими підприємствами. Нам потрібно шукати домовленості, які відповідатимуть інтересам обох країн», — сказав Мадяр.

Як приклад він навів можливість постачання в Україну надлишків дизельного пального з угорського та словацького ринків. Якщо місцеві компанії матимуть більше пального, ніж потрібно для власних потреб, його могли б продавати Україні. «Якщо, наприклад, MOL має у Словаччині чи Угорщині більше дизельного пального, ніж їм потрібно, чому б не продати його Україні, якщо вона цього потребує? Нам потрібно думати про такі домовленості, від яких виграватимуть обидві країни», — пояснив прем’єр.

Чоп — Захонь хочуть розвивати як важливий транспортний маршрут

Окремо Мадяр розповів про переговори щодо залізничного сполучення та прикордонної логістики. Зокрема, сторони обговорили можливість збільшити пропускну спроможність залізничного переходу Чоп — Захонь. Цей маршрут історично був одним із головних транспортних шляхів між територією колишнього Радянського Союзу та Європою. Угорський прем’єр вважає, що його можливості можна розширити, адже через Україну та Угорщину проходять значні транспортні потоки.

«Сьогодні ці можливості можна значно розширити, адже з логістичного погляду Угорщина й Україна займають центральне положення, і через наші країни проходять великі транспортні потоки», — зазначив Мадяр. Для реалізації домовленостей міністри двох країн, які відповідають за енергетику та сільське господарство, регулярно зустрічатимуться й координуватимуть спільну роботу. Про це Петер Мадяр сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Береговому на Закарпатті.

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