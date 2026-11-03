Угорщина планує швидко відмовитися від російського газу

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Угорщина має намір повністю завершити процес відмови від імпорту російського природного газу вже до осені 2027 року відповідно до затвердженого графіка Європейського Союзу. Про це заявила міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан, підтвердивши орієнтири країни на диверсифікацію джерел постачання енергоресурсів.

Паралельно угорська енергетична компанія MOL проводить технологічну модернізацію своїх нафтопереробних заводів для переходу на неросійську сировину через хорватський нафтопровід JANAF, оскільки тимчасове звільнення від санкцій США на закупівлю нафти у «Лукойлу» та «Роснефті» діє лише до 21 листопада.

Крім того, компанія MOL веде переговори щодо придбання частки «Газпрому» в сербській компанії NIS (дозвіл OFAC діє до 11 грудня), розраховуючи завершити угоду вчасно та зміцнити позиції Угорщини як ключового транзитного та розподільчого хабу енергоресурсів у регіоні.

Джерело: DailyNewsHungary.

Також Угорщина розглядає можливість замінити російську державну корпорацію «Росатом» у ролі головного підрядника проєкту розширення атомної електростанції «Пакш». За даними ЗМІ, країна вже розпочала пошук альтернативних постачальників послуг для реалізації цього проєкту. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр поставив під сумнів доцільність таких домовленостей із російською держкорпорацією.

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