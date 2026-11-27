Влада Угорщини скасувала заборону на в’їзд і перебування в країні для командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (позивний «Мадяр»).



Національне генеральне управління поліції у справах іноземців (NDGAP) видалило відповідний запис про заборону зі своєї системи.

Зазначається, що видання DailyNewsHungary звернулося до кількох міністерств із проханням пояснити рішення й отримало відповідь від Міністерства внутрішніх справ Угорщини. Там повідомили, що Управління захисту Конституції може ініціювати запровадження окремої заборони на в’їзд і проживання, а також її скасування, якщо загроза національній безпеці більше не існує. Для цього потрібен висновок Інформаційного управління. Якщо відповідні обставини суттєво змінилися, імміграційна служба може скасувати заборону або скоротити термін її дії.

18 листопада NDGAP оприлюднило повідомлення щодо справи Бровді. У ньому йшлося, що трирічну заборону на в’їзд і проживання, запроваджену щодо громадянина України, скасували, а відповідне попередження вилучили з імміграційного реєстру.

Видання Magyar Hang зауважило, що рішення ухвалили ще до зустрічі прем’єр-міністра Петера Мадяра з Президентом України Володимиром Зеленським на Закарпатті 24 листопада.

Бровді - військовий командир угорського походження, який має найвище звання серед етнічних угорців у Силах оборони України, зазначає видання.

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