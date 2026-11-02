Угорщина відкриє імена інформаторів комуністичної доби — The Guardian

Угорщина 4 листопада має оприлюднити імена десятків тисяч інформаторів органів державної безпеки часів комуністичного режиму. Новий уряд країни прагне через відкриття архівів допомогти суспільству осмислити минуле та відновити довіру, повідомляє The Guardian.

Пошукова база архівів

У 1945–1989 роках угорські органи держбезпеки використовували розгалужену мережу інформаторів для стеження за суспільством і придушення інакомислення. Частину людей шантажували або примушували повідомляти про сусідів, друзів, колег і навіть членів родини, інших вербували обіцянками різних переваг.

Архіви агентурних справ десятиліттями залишалися переважно недоступними для громадськості. Раніше доступ до звітів про інформаторів мали лише дослідники та родичі жертв. У вересні уряд Петера Мадяра ухвалив закон, що відкрив шлях до публікації матеріалів. За даними опитувань, цей крок підтримали понад дві третини населення країни.

Міністр соціальних відносин і культури Золтан Тарр написав у Facebook, що демократичне суспільство має право знати своє минуле. Дослідники вважають, що нова онлайн-база з можливістю пошуку зробить угорські архіви колишніх спецслужб найпрозорішими серед країн колишнього східного блоку.

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Неповні матеріали та захист приватності

За оцінками істориків, у документах фігурують від 50 до 60 тисяч людей, приблизно 10% з яких живі нині. Водночас архів містить докладні справи, довідки та свідчення лише щодо 9 тисяч осіб. Їх планують оприлюднити в лютому після вилучення персональних даних, зокрема відомостей про здоров’я, залежності та сексуальність, а також інформації про жертв.

Історик і керівник академічного відділу архіву Іштван Папп зазначив, що багато матеріалів будуть неповними: документи не завжди пояснюють мотиви співпраці чи обсяг переданої інформаторами інформації. Частину архівів знищили під час антирадянського повстання 1956 року, інші зникли в період переходу 1989 року.

Суспільна реакція

Історик Домокош Соколаї висловив сподівання, що публікація не перетвориться на публічне приниження, а допоможе людям зрозуміти складність таких історій. Його батька, поета і політика Золтана Соколаї, назвали інформатором у неофіційному списку, оприлюдненому 2005 року. За словами історика, ознайомлення із сімейним минулим може бути болісним, але краще про нього дізнатися.

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