Угорщина відкрила архіви комуністичних спецслужб із тисячами доносів — Reuters

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Угорщина відкрила для загального доступу десятки тисяч документів комуністичних спецслужб, які містять інформацію про інформаторів, залучених до стеження за громадянами.

Архівні матеріали оприлюднили в інтернеті більш ніж через 36 років після падіння комуністичного режиму. Цей крок став виконанням обіцянки прем'єр-міністра Петера Мадяра, який виступав за розсекречення документів, щоб допомогти угорцям краще осмислити тоталітарне минуле своєї країни.

Наразі оприлюднено близько 60 000 імен, до лютого 2027 року в базу додадуть нові документи. Водночас цей архів не повний: значну частину матеріалів знищили під час антирадянського повстання 1956 року і в період 1988–1989 років.

“Я закликаю всіх поставитися до цієї, давно назрілої публікації документів із гідністю та людяністю… Адже багатьом родинам доведеться мати справу з непростою інформацією, яка часто стосується їхніх померлих родичів… Неможливо опрацювати травму без відкритого обговорення та пошуку відповідей на запитання“, – заявив Петер Мадяр.

Хоча комуністичний режим в Угорщині впав ще у 1989 році, повне розкриття архівів затягнулося через брак рішучої політичної волі в урядів.

Досі, окрім дослідників, пересічні громадяни могли ознайомитися лише з документами, що стосувалися їх самих або їхніх близьких родичів. Відтепер будь-хто може шукати в онлайн-базі імена осіб, пов’язаних із колишніми органами державної безпеки.

Днями експрем’єр Віктор Орбан розповів, що під час проходження військової служби комуністичні спецслужби намагалися завербувати його як інформатора. Він відмовився, після чого сам став об’єктом пильного стеження з боку органів держбезпеки.

Джерело: Reuters.

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