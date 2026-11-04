Угорщина відкрила дані десятків тисяч агентів комуністичних спецслужб — RMF24

В Угорщині оприлюднили імена та дані десятків тисяч людей, які співпрацювали з комуністичним апаратом безпеки. Документи розмістили на спеціальній платформі nyitottaktak.hu, повідомляє RMF24.

Три масиви архівних даних

Угорський історичний архів служб безпеки передав громадськості три основні зібрання документів. До них належать досьє №6 — реєстраційні картки агентів із персональними даними та ключовими епізодами їхньої агентурної діяльності.

Також відкрито реєстри B, що містять документацію про процес вербування та імена агентів, і базу H — докладний персональний перелік інформаторів та їхніх псевдонімів, який систематично укладали від 1970-х років.

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Заява прем’єра

Прем’єр-міністр Петер Мадяр на пресконференції заявив, що попередні уряди впродовж майже чотирьох десятиліть уникали оприлюднення незручної правди. За його словами, без осмислення минулого неможливі по-справжньому демократична та вільна Угорщина.

Мадяр розкритикував політичні еліти 1990-х років і наступних десятиліть. Окремо він згадав уряд Віктора Орбана, який, за його твердженням, у 2010–2026 роках 25 разів відхиляв пропозиції щодо оприлюднення таких документів.

Прем’єр також повідомив, що 25 лютого мають опублікувати так звані справи B — докладні описи кар’єр агентів, складені їхніми кураторами з числа співробітників служб. Він закликав громадян відповідально ставитися до архівних матеріалів і не робити передчасних висновків щодо людей, чиї дані стали доступними.

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