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Угорщина зняла вето на перше рішення щодо просування України до відкриття переговорних кластерів 4 і 5 у межах вступу до Європейського Союзу. У п’ятницю, 20 листопада, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) затвердив результати скринінгу українського законодавства за цими двома кластерами. Це дозволяє перейти до наступного етапу процедури їхнього офіційного відкриття в межах переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Посли держав ЄС погодили результати скринінгу за кластером 4 "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність" та кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості", які залишаються останніми двома невідкритими кластерами.

Рішення було ухвалене без обговорення, оскільки обидва питання були внесені до порядку денного засідання Coreper як non-discussion items (I items).

Аналогічні рішення щодо затвердження результатів скринінгу кластерів 4 та 5 були погоджені й для Молдови.

Наступним процедурним кроком стане направлення Україні та Молдові офіційних листів із запрошенням представити свої переговорні позиції щодо кожного з двох кластерів.

Після отримання цих позицій Європейський Союз має підготувати та погодити власні спільні переговорні позиції щодо кластерів 4 і 5. Для їхнього затвердження необхідна одностайна згода всіх держав-членів Євросоюзу.

Після завершення цих процедур стане можливим проведення міжурядових конференцій Україна-ЄС та Молдова-ЄС, під час яких 4 і 5 переговорні кластери можуть бути офіційно відкриті.

Наступне засідання Ради ЄС із загальних питань, на полях якого можуть проводитися міжурядові конференції, заплановане на 15 грудня 2026 року.

Водночас міжурядові конференції можуть відбутися і раніше цієї дати, якщо держави ЄС встигнуть погодити відповідні спільні переговорні позиції.

Кластер 4 охоплює транспорт, енергетику, транс'європейські мережі, довкілля та кліматичну політику, а кластер 5 – сільське господарство, рибальство, регіональну політику та бюджетні положення.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з дипломатичних джерел у ЄС.

Раніше ми повідомляли, що Угорщина може розблокувати два переговорні кластери України з ЄС

ЄС спробує переконати Угорщину розблокувати вступні кластери для України.

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