Україна, ЄС і США обговорили економічне майбутнє після війни

Європейська комісія 4 листопада провела переговори з представниками України, США, Німеччини, Франції, Великої Британії, НАТО та Світового банку. Головною темою стало післявоєнне економічне відновлення України та умови для її подальшого розвитку. Сторони обговорили, які інструменти й ресурси можуть допомогти країні відбудувати економіку та залучити інвестиції після завершення війни.

Зустріч відбулася в межах міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення тривалого миру для України. Як повідомили в Єврокомісії, переговори стали продовженням нещодавніх зустрічей у Маямі. За їхніми підсумками партнери продовжили роботу над планом економічного розвитку України після війни.

За основу взяли концепцію процвітання України, яку на початку 2026 року спільно розробили Україна та США. Нинішні переговори були присвячені тому, як перетворити цю концепцію на конкретні сценарії та визначити можливості для їх реалізації. «Сьогоднішня робота та подальші дії зосереджені на доопрацюванні сценаріїв післявоєнного економічного розвитку та процвітання України. Це включає визначення інструментів та засобів, які можуть підтримати майбутній розвиток України та її власні зусилля», — йдеться в заяві Єврокомісії.

Реформи та інвестиції у відновлення

Окрему увагу під час переговорів приділили реформам, які Україна проводить у межах підготовки до вступу в Європейський Союз. У Єврокомісії наголосили, що продовження цих змін важливе не лише для євроінтеграції, а й для економічної стабільності країни. Послідовні реформи мають зміцнювати довіру інвесторів, створювати умови для залучення приватного капіталу та допомагати Україні отримувати подальшу міжнародну підтримку.

Фактично йдеться про те, що післявоєнне відновлення залежатиме не лише від обсягу фінансової допомоги. Важливими будуть також правила роботи економіки, прозорість державних інституцій і здатність країни створити сприятливі умови для бізнесу та інвестицій.

Скільки Євросоюз уже надав Україні

У Єврокомісії також підтвердили, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну як під час війни, так і в процесі досягнення миру та подальшого відновлення. «ЄС залишається єдиним і непохитним у своїй підтримці України. Як найбільший донор, ЄС надав 231,5 млрд євро з початку агресивної війни Росії», — зазначили у відомстві.

У заяві додали, що робота над досягненням тривалого миру не зупиняє допомогу Україні. Євросоюз і надалі підтримуватиме країну та сприятиме зміцненню її спроможностей. Таким чином, переговори 4 листопада стали черговим етапом підготовки міжнародних партнерів до майбутнього відновлення України. Наразі сторони працюють над економічними сценаріями, реформами та механізмами, які мають допомогти країні розвиватися після завершення війни. Про це йдеться у заяві Єврокомісії за результатами зустрічі.

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