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Україна майже щодня завчасно інформує молдовську владу про підготовку Росією масованих ударів по українських регіонах, що межують із сусідньою державою, та про зростання ризику проникнення безпілотників у повітряний простір країни, заявила президентка Молдови Мая Санду.

Коментуючи перспективи завершення російсько-української війни, Санду зазначила, що попри зусилля для досягнення перемир’я, російський диктатор Володимир Путін наразі не зацікавлений у припиненні бойових дій. На переконання президентки Молдови, саме посилення міжнародного тиску на Москву та послаблення російської економіки здатні збільшити шанси на встановлення миру в Україні.

Джерело: Jurnal TV.

Увечері 17 листопада в Молдові повідомили про падіння безпілотника та звуки вибухів одразу в трьох районах — Кишиневі, Оргіївському та Флорештському. На місця виїхали вибухотехніки, які мають перевірити повідомлення та з'ясувати, що саме сталося. Раніше цього дня молдовська влада вже фіксувала порушення повітряного простору дронами й тимчасово закривала небо над країною.

Дві російські крилаті ракети «Бандероль» порушили повітряний простір Молдови вранці 11 листопада. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Вранці 11 листопада дві російські крилаті ракети типу «Бандероль» увійшли в повітряний простір Молдови на тлі масованих атак РФ по Україні. Про це повідомило Міністерство оборони Молдови.

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