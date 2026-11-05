Україна наполягає на залученні Європи до мирних перемовин із рф – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Мадриді з президентом Європейської ради Антоніу Коштою наголосив на необхідності участі представників Європи у переговорах щодо гарантій безпеки та економічного відновлення України.

За словами глави держави, Антоніу Кошта підтримав цю позицію. Сторони обговорили підготовку до тристоронніх консультацій України, США та рф в Абу-Дабі, а також перебіг попередніх перемовин з американською стороною. Окремою темою зустрічі стало прискорення євроінтеграції: Україна розраховує закрити всі переговорні кластери до кінця 2026 року, щоб у 2027 році перейти до закриття розділів угоди про вступ до ЄС.

Джерело: Офіс Президента України.

Під час майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі Україна планує порушити питання гарантій безпеки. Серед інших пріоритетів — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, розблокування «зернового коридору», обмін військовополоненими та організація зустрічі лідерів держав.

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, вона може відбутися незабаром.

Під час виступу на Берлінській безпековій конференції Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що після виборів у США Дональд Трамп зосередиться на досягненні справедливого миру в Україні.

У Кремлі більше не розраховують на те, що Президент США Дональд Трамп зможе змусити Україну підписати мирну угоду на умовах росії. Через це Москва має намір збільшити військовий тиск на Україну та її європейських союзників, а також готується до затяжної війни.

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