Україна обговорює з Туреччиною, Індією та Єгиптом відновлення зернового коридору — Bloomberg

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Україна розпочала переговори з Туреччиною, Індією та Єгиптом щодо відновлення цивільного судноплавства в Чорному морі після зупинки морського експорту зерна через російські атаки. Три країни запропонували забезпечити безпечний прохід торговельних суден під своїми прапорами, однак Москва відмовляється підтримати цей механізм.

За словами глави держави, Туреччина, Індія та Єгипет запропонували забезпечити безпечний прохід суден, які ходять під прапорами цих країн. Передбачається, що такі кораблі зможуть заходити як до українських, так і до російських портів для перевезення продовольства.

Основою запропонованого механізму має стати взаємна відмова від атак на судна, які беруть участь у відповідних перевезеннях. «Одне судно йде до нашого порту, інше - до російського, і ми погоджуємося не атакувати жодне з них», – пояснив Зеленський.

Водночас президент повідомив, що Росія виступає проти такого плану. За його словами, позиція Москви залишається незмінною, попри регулярні телефонні звернення посередників із Туреччини, Індії та Єгипту.

Проблема відновлення морських перевезень має особливе значення для українського аграрного сектору. Чорноморські порти залишаються основним маршрутом експорту сільськогосподарської продукції. Протягом маркетингового року через них можна відвантажити близько 36 млн тонн зерна.

Однак із серпня морський експорт зерна зупинився внаслідок російських ударів по українських портах і торговельних суднах. Перевезення такого обсягу продукції альтернативними маршрутами створює додаткові труднощі. «Ми не можемо впоратися з таким обсягом перевезень залізницею», – наголосив Зеленський.

За даними Міністерства аграрної політики, наразі Україна має можливість експортувати лише 38% звичних обсягів сільськогосподарської продукції. Через обмеження морського судноплавства українська влада також звернулася до Європейського Союзу з проханням відновити програму «Шляхи солідарності».

Цей механізм запрацював на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Він дозволяв експортувати українське зерно через європейські залізниці та порти, забезпечуючи альтернативні маршрути постачання продукції на міжнародні ринки. «Ми просимо ЄС відновити «Шляхи солідарності», щоб полегшити експорт зерна. Це зерно потрібне всім», – сказав президент.

Водночас російські атаки на українську портову інфраструктуру посилилися після того, як улітку Україна розпочала удари по російському тіньовому флоту. Йдеться про судна, які переважно перевозять підсанкційну нафту та пальне.

На цьому тлі Сполучені Штати розглядають можливість послаблення санкцій проти таких танкерів. Американська сторона пояснює це рекордним зростанням вартості фрахту.

Джерело: Bloomberg

До цього Мадяр допустив транзит українського зерна через Угорщину.

Раніше Зеленського запросили до Будапешта на переговори з Мадяром.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Брюсселя, де провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони скоординували кроки щодо посилення безпеки України та розширення оборонних постачань.

Лідери Євросоюзу планують попросити президента України Володимира Зеленського пом’якшити публічну критику на адресу президента США Дональда Трампа.

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