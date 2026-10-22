Україна отримає від Фінляндії €2 млн гуманітарної допомоги

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Фінляндія оголосила про надання Україні €2 млн гуманітарної допомоги. Кошти використають для забезпечення продуктами харчування жителів прифронтових територій, підтримки внутрішньо переміщених осіб, а також підготовки до зимового періоду.

Із загальної суми 1 млн євро отримає Світова продовольча програма ООН. Організація разом із місцевими партнерами доставлятиме продуктові набори та інші необхідні товари до прифронтових населених пунктів.

Ще 1 млн євро передадуть Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців. Ці кошти призначені, зокрема, для допомоги внутрішньо переміщеним особам та громадянам, евакуйованим із небезпечних районів.

Обидві організації також забезпечуватимуть українців необхідною допомогою напередодні зими.

Про це повідомляється із посиланням на Міністерство закордонних справ Фінляндії.

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