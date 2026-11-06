Україна планує продовжити контракт зі Starshield, — Reuters

0:00 / 0:00

Термін дії контракту України з американською урядовою супутниковою системою Starshield закінчується наступного року. Українська сторона вже має розпочати переговори щодо його продовження, щоб заздалегідь визначити умови нової угоди.

«Наступного року спливає чинність контракту зі Starshield. Ми розуміємо, що для укладення нової угоди потрібен час», — сказав дипломат.

За словами Дениса Сєніка, переговори про продовження домовленостей варто розпочати вже зараз.

«Ми хочемо мати ясність, чи буде продовження і на яких умовах», — зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, комітет Сенату США з міжнародних відносин надіслав приватним компаніям листи із закликом зберігати документи напередодні очікуваних розслідувань. Вони мають відбутися під час наступної сесії Конгресу, коли контроль над ним перейде до демократів.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабне розслідування, пов'язане з використанням супутникової системи Starshield в Україні. У межах цієї ініціативи вимогу зберегти всі відповідні документи отримав, зокрема, американський мільярдер Ілон Маск.

Обмеження Starshield зупинило роботу 2 тисяч дронів-перехоплювачів Барс — Зеленський.

Конгресмени США закликали Пентагон дати Україні гарантії на доступ до Starlink і Starshield.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто зателефонував засновнику компанії SpaceX Ілону Маску з вимогою скасувати обмеження швидкості та роботи Starshield - військової версії супутникової системи Starlink для українських військових.

Читай нас у