Україна та Нідерланди розпочали роботу над проєктом ППО Bliksem

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Україна та Нідерланди запустили спільний технологічний проєкт у галузі ППО під назвою Bliksem. Про це 28 жовтня заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Гаазі.

Проєкт передбачає поглиблення практичного економічного та технологічного співробітництва між оборонними й промисловими компаніями обох країн. Під час зустрічі глава держави також відзначив виділення Нідерландами військового пакета допомоги у розмірі €500 мільйонів, спрямованого на поповнення засобів перехоплення балістичних ракет рф, та пакета нелетальної підтримки на суму €1,2 мільярда для відновлення енергетики, інфраструктури й охорони здоров'я.

Окрім цього, глава держави подякував Нідерландам за пакет нелетальної підтримки для України в 1,2 млрд євро. За його словами, ці кошти спрямують на енергетичну підтримку, інфраструктурну відбуду відбудову, соціальний сектор й охорону здоров'я.

Джерело: «Укрінформ»

Нідерланди нададуть Україні додаткову військову допомогу на €500 млн. До нового пакета увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони та безпілотники для захисту від російських повітряних атак. Про це оголосив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Нідерландів. Там він планує зустрітися з прем’єр-міністром Робом Єттеном, представниками українського та нідерландського бізнесу, а також королем Віллемом-Александром. Серед головних тем переговорів — оборонна й економічна співпраця, посилення української протиповітряної оборони та подальша підтримка України.

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