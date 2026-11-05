Україна та Словаччина домовилися про нову підтримку інфраструктури

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 5 листопада приїхав до Львова, де зустрівся з українським прем’єром Сергієм Корецьким. За результатами переговорів сторони оголосили про нові пакети підтримки для України — зокрема, гроші на закупівлю генераторів і медичного обладнання, три тепловози та допомогу з будівництвом укриттів. Також країни домовилися про спільні освітні проєкти й модернізацію прикордонної інфраструктури.

5 листопада у Львові відбулася зустріч прем’єр-міністра України Сергія Корецького з його словацьким колегою Робертом Фіцо. Головною темою переговорів стала практична допомога Україні, яка продовжує відновлювати та захищати цивільну інфраструктуру від російських атак. За підсумками зустрічі Словаччина оголосила про фінансову підтримку енергетики, залізниці, медицини та будівництва укриттів. Частину допомоги планують передати вже найближчим часом.

Генератори, тепловози та гроші на укриття

Один із напрямів підтримки — енергетика. Словаччина виділила 500 тисяч євро на термінові потреби української енергосистеми. За ці кошти планують придбати 54 генератори. Їх мають доставити в Україну до кінця листопада. Насамперед обладнання призначене для прифронтових областей, де через обстріли та пошкодження мереж особливо важливо мати резервні джерела живлення.

Окремо словацька сторона погодилася передати Україні три тепловози для «Укрзалізниці». Залізнична інфраструктура регулярно стає ціллю російських атак, тому додаткові локомотиви мають допомогти підтримувати перевезення та роботу залізниці.

Ще 300 тисяч євро Словаччина спрямує до коаліції з розбудови цивільних укриттів. Ці кошти мають допомогти створювати безпечніші місця для людей під час повітряних атак. Також передбачено 200 тисяч євро на закупівлю медичного обладнання для українських лікарень. Крім того, Братислава готує 15-й пакет нелетальної допомоги. Його склад і терміни передачі наразі не уточнювали.

Український прем’єр подякував Словаччині за підтримку та наголосив, що для України важлива солідарність сусідніх країн. «Словаччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та наш рух до Європейського Союзу. Нам важливо чути сильний голос солідарності в цих надскладних умовах, особливо чути голос солідарності наших сусідів», — заявив Сергій Корецький.

Українська та словацька гімназії

Під час зустрічі сторони обговорили не лише фінансову й технічну допомогу. Україна та Словаччина також підписали низку документів про співпрацю в освіті, підготовці фахівців і розвитку прикордонної інфраструктури. Зокрема, країни домовилися про створення двох двомовних навчальних закладів. У Словаччині планують відкрити українсько-англійську гімназію, а в Україні — словацько-англійську. Це має розширити можливості для навчання дітей обох країн і поглибити освітні зв’язки між ними.

Ще один документ стосується підготовки кадрів для ядерної галузі. Йдеться про співпрацю у сфері освіти та професійної підготовки фахівців, які працюватимуть у цій важливій для енергетики галузі. Окрему увагу приділили пунктам пропуску на українсько-словацькому кордоні. Сторони домовилися працювати над модернізацією прикордонної інфраструктури та розвитком системи «єЧерга». Вона дає змогу водіям вантажівок заздалегідь записуватися на перетин кордону й допомагає впорядкувати рух транспорту.

Які ще кошти отримала Україна від ЄС

Також 5 листопада Україна отримала черговий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу — понад 4 мільярди євро. Частину цих коштів планують спрямувати на оборонні потреби.

Таким чином, переговори у Львові охопили одразу кілька напрямів співпраці України та Словаччини: від підтримки енергетики й залізниці до освіти та прикордонних перевезень. Найближчим часом Україна має отримати генератори, а також допомогу для лікарень і цивільних укриттів. Про відповідні домовленості оголосив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за результатами перемовин зі словацьким колегою Робертом Фіцо у Львові.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар 26 жовтня прибув до Москви для участі в засіданні російсько-словацької міжурядової комісії. Під час візиту він також зустрівся з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, що Словаччина відправить делегацію до Москви для переговорів про нафту й газ.

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