Україна та США готують нову зустріч щодо завершення війни
Україна продовжує переговори з представниками президента США Дональда Трампа щодо припинення російської агресії. За словами Володимира Зеленського, секретар РНБО Рустем Умєров уже спілкувався з представником американської сторони Джаредом Кушнером, а зараз сторони домовляються про зустріч. Президент України також готовий долучитися до переговорів і заявив, що одним із можливих перших кроків може стати енергетичне перемир’я.
Україна продовжує контактувати з командою президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України. Переговори тривають, а сторони намагаються узгодити зустріч. За словами глави держави, напередодні українська переговорна група підтримувала контакт з американською стороною. Зокрема, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров спілкувався з Джаредом Кушнером, представником президента США. «Вчора наша переговорна група була у контакті, розмовляли Умєров із Кушнером. Вони домовляються про зустріч, і я також готовий з ними зустрічатися», — зазначив Зеленський.
Президент пояснив, що розраховував на можливість провести зустріч з американською стороною у Брюсселі. Однак домовитися про неї не вдалося. Водночас переговори щодо наступної зустрічі тривають.
Зеленський очікує, що протягом тижня сторони зможуть узгодити можливість і формат розмови. Конкретних дати та місця зустрічі він поки не назвав. Україна, за словами президента, підтримує продовження діалогу зі США та шукає можливі кроки для припинення російської агресії. Одним із таких кроків може стати енергетичне перемир’я — домовленість про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. «Ми підтримуємо можливість діалогу, усе, щоб зупинити Путіна — принаймні у форматі енергетичного перемир’я. Бажано повністю припинити цю війну, але треба із чогось починати. Як мінімум, треба зустрічатись, і ці зустрічі плануються», — наголосив Зеленський.
Таким чином, Україна та США продовжують обговорювати подальші контакти. Українська сторона заявляє про готовність до зустрічі та підтримує пошук рішень, які могли б стати кроком до припинення війни. Водночас наразі не повідомляється, коли саме відбудуться переговори та чи буде досягнуто домовленостей щодо енергетичного перемир’я. Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам під час спілкування в чаті.
Спецпредставник російського диктаторського режиму Кирило Дмитрієв привітав рішення президента США Дональда Трампа призупинити дію окремих положень «закону Грема» — так званих пекельних санкцій. Ці положення передбачають запровадження обмежень проти Росії. Дмитрієв назвав крок американського лідера «історичним моментом».
Президент США Дональд Трамп 16 жовтня підписав указ про призупинення широких мит, обмежень і санкцій, які покійний сенатор Ліндсі Грем пропонував запровадити за купівлю російських енергоносіїв.