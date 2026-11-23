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Україна готова до негайного, безумовного й всеосяжного припинення вогню, однак мир має бути справедливим і тривалим, спиратися на принципи Статуту ООН та гарантії безпеки.

Про це у понеділок, 23 листопада, на засіданні Ради Безпеки ООН заявив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко, зазначивши, що Київ готовий до переходу відновлених в Абу-Дабі тристоронніх переговорів за участю України, США та росії на рівень лідерів.

Дипломат нагадав, що Україна підтримала американську ініціативу щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та російських НПЗ, а також пропонувала зупинити атаки на морі для захисту судноплавства й продовольчої безпеки, але москва відмовилася, а 19 листопада путін заявив про припинення обговорення таких домовленостей. Павліченко підкреслив право України на самооборону за статтею 51 Статуту ООН — зокрема щодо Криму й Керченського мосту — наголосив на необхідності посилювати тиск на агресора та заявив, що вимога виведення українських військ із Донецької та Луганської областей відкрила б шлях до нового наступу, а жодні обмеження для ЗСУ чи рішення щодо безпеки України без її участі є неприйнятними.

Він додав, що росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру попри заяви про мир, зокрема під час поїздки путіна до Шеньчженя, та закликав міжнародних партнерів зберігати єдність і рішучість, оскільки поступки жертви не ведуть до миру, на відміну від тиску на агресора та сили України.

Джерело: Укрінформ.

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