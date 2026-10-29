Україна в Радбезі ООН закликала посилити санкції проти тіньового флоту рф
Державний секретар МЗС України Олександр Карасевич під час засідання Ради Безпеки ООН закликав запроваджувати, зберігати та посилювати цільові санкції проти російського тіньового флоту. Обмеження мають стосуватися осіб, компаній і суден, причетних до обходу санкцій щодо російської нафти та вивезення викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.
Він також наголосив на необхідності посилення міжнародного моніторингу та обміну інформацією для захисту безпеки судноплавства.
Посадовець підкреслив, що рф продовжує цілеспрямовано атакувати портову інфраструктуру та комерційні судна в Чорному морі ракетами й дронами. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено понад 1600 об’єктів портів і понад 260 цивільних суден, а постраждали понад 330 цивільних осіб. Масштаби нападів суттєво зросли: протягом усього 2025 року зафіксували 25 атак, тоді як у червні — вересні 2026 року — понад 95.
Карасевич наголосив, що блокування українського морського експорту ставить під загрозу продовольчу безпеку 400 мільйонів людей у світі та закликав притягнути москву до відповідальності за атаки й екологічні збитки. Водночас він зазначив, що сучасні технології, зокрема штучний інтелект та супутникові знімки, мають сприяти виявленню загроз і захисту цивільних суден.
Джерело: Укрінформ.
Тим часом Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволяє інвесторам розпочати процедуру купівлі та переобладнання нафтових танкерів тіньового флоту, що перебувають під санкціями, для подальшого перевезення нафти, не охопленої санкціями.
У Росії — державі-агресорі — група танкерів, що перебувають під санкціями, у липні застрягла в кригах поблизу протоки Вількіцького на Північному морському шляху до Китаю. Судна стали на якір приблизно за 1300 кілометрів на північ від Полярного кола.