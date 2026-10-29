Україна в Радбезі ООН закликала посилити санкції проти тіньового флоту рф

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Державний секретар МЗС України Олександр Карасевич під час засідання Ради Безпеки ООН закликав запроваджувати, зберігати та посилювати цільові санкції проти російського тіньового флоту. Обмеження мають стосуватися осіб, компаній і суден, причетних до обходу санкцій щодо російської нафти та вивезення викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.

Він також наголосив на необхідності посилення міжнародного моніторингу та обміну інформацією для захисту безпеки судноплавства.

Посадовець підкреслив, що рф продовжує цілеспрямовано атакувати портову інфраструктуру та комерційні судна в Чорному морі ракетами й дронами. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено понад 1600 об’єктів портів і понад 260 цивільних суден, а постраждали понад 330 цивільних осіб. Масштаби нападів суттєво зросли: протягом усього 2025 року зафіксували 25 атак, тоді як у червні — вересні 2026 року — понад 95.

Карасевич наголосив, що блокування українського морського експорту ставить під загрозу продовольчу безпеку 400 мільйонів людей у світі та закликав притягнути москву до відповідальності за атаки й екологічні збитки. Водночас він зазначив, що сучасні технології, зокрема штучний інтелект та супутникові знімки, мають сприяти виявленню загроз і захисту цивільних суден.

Джерело: Укрінформ.

Тим часом Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволяє інвесторам розпочати процедуру купівлі та переобладнання нафтових танкерів тіньового флоту, що перебувають під санкціями, для подальшого перевезення нафти, не охопленої санкціями.

У Росії — державі-агресорі — група танкерів, що перебувають під санкціями, у липні застрягла в кригах поблизу протоки Вількіцького на Північному морському шляху до Китаю. Судна стали на якір приблизно за 1300 кілометрів на північ від Полярного кола.

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