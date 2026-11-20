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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький запропонував Німеччині долучитися до запуску Фонду страхування воєнних ризиків. Цю та інші теми він обговорив із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Під час розмови сторони також порушили питання посилення протиповітряної оборони України, а також реалізації спільних енергетичних та інфраструктурних проєктів.

"Лише цієї ночі Росія запустила по Україні майже 110 ракет і понад 400 шахедів. Кожна система, кожен перехоплювач має критичне значення для захисту наших людей. Говорили про спільні взаємовигідні інфраструктурні та енергетичні проєкти. Торкнулися теми страхування воєнних ризиків. Україна разом із партнерами планує запустити відповідний фонд на початку 2027 року. Запропонував Німеччині долучитися до запуску фонду", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, Німеччина багато допомагає Україні та є лідером за внесками до Фонду підтримки енергетики.

"Готуємо конкретні рішення, щоб допомогти людям пережити зиму під атаками. До екстреного зимового пакета від ЄС для України мають увійти генератори, зарядні станції, автобуси, а також допомога з мостами. Підкреслив, наскільки важливо найближчим часом отримати цю підтримку від партнерів", – додав прем'єр.

Як повідомлялося, заступник міністра економіки та довкілля Єгор Григоренко повідомив, що відомство продовжує працювати над ідеєю створення Фонду страхування воєнних ризиків, в який держава внесе близько $1 млрд, а донори – від $2-3 млрд, та вже знайшло потенційні джерела для формування 80% державного внеску без підняття ставки податку на додану вартість (ПДВ), як це пропонувалося на початку.

Корецький обговорив із керівництвом ЄС оборонні транші, зимову допомогу й санкції проти рф.

13 жовтня ЄС офіційно відкрив два нові переговорні кластери для вступу України.

Україна та Угорщина планують створити міжурядову комісію, яка розгляне питання блокування Будапештом останніх переговорних кластерів. Їх відкриття необхідне для просування України на шляху до вступу в ЄС.

Понад половина жителів Європейського Союзу — 53% — вважають, що Україну не варто приймати до об’єднання в найближчі роки. Водночас 47% опитаних підтримують протилежну позицію.

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