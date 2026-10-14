Україна запропонувала Віткоффу та Кушнеру зустрітися із Зеленським у Брюсселі

0:00 / 0:00

Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

Про це РБК-Україна повідомили два поінформованих джерела.

«Українські перемовники зараз запрошують Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера приїхати до Брюсселю чи іншого міста, щоб провести з ними новий раунд переговорів», — йдеться у повідомленні джерел видання.

Цього тижня у Брюсселі заплановане засідання Європейської Ради. На ньому, за попередніми даними, буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Джерело: РБК-Україна

Нагадаємо, посланці Трампа Віткофф і Кушнер відклали поїздку до Москви.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть до кінця жовтня знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України. Перед цим, 9 жовтня, американські представники зустрінуться в Маямі з українською делегацією та європейськими партнерами, щоб обговорити нові пропозиції щодо виходу з дипломатичного глухого кута. Про це повідомляє Axios із посиланням на обізнані джерела.

Американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з президентом США Дональдом Трампом напередодні переговорів з українською делегацією. Під час зустрічі вони представили американські пропозиції та отримали вказівки глави Білого дому щодо подальших переговорів.

Читай нас у