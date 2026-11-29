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Студент з України, який вчинив самоспалення у Варшаві, був замкнутим і мав проблеми з навчанням. Інцидент розслідують як доведення до самогубства.

Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на джерела, обізнані з попередніми результатами розслідування.

Постраждалий є програмістом і має польський номер PESEL. За словами співрозмовника видання, дорогою до лікарні юнак сказав, що живе в Польщі чотири роки, а його родина залишилася в Україні.

При ньому знайшли обгорілий студентський квиток Вроцлавської політехніки. Звідти його мали відрахувати за систематичні пропуски занять. Останнім часом хлопець навчався у Ченстоховській політехніці та жив у гуртожитку, де йому також загрожувало відрахування через проблеми з навчанням.

Мешканці гуртожитку повідомили поліції, що він був замкнутим, не зближувався з іншими студентами та захоплювався комп’ютерними іграми. Сусід по кімнаті зазначив, що юнак грав цілими ночами, а вдень відсипався, що, ймовірно, і призвело до пропусків занять.

Джерело: публікація видання Rzeczpospolita.

Раніше польські медіа повідомляли, що увечері 25 листопада в центрі Варшави чоловік вчинив самоспалення навпроти Президентського палацу, поблизу будівлі Міністерства культури та національної спадщини Польщі. За інформацією польських ЗМІ, постраждалий є громадянином України.

Українець влаштував самопідпал у Варшаві через нерівне ставлення до поляків та українців.

Українець, який вчинив самопідпал у Польщі, перебуває в реанімації, — МЗС.

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