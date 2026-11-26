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Чоловіка, який увечері 25 листопада вчинив самопідпал у центрі Варшави, вдалося врятувати. Наразі він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. За попередньою інформацією українських дипломатів, постраждалий із високою ймовірністю є громадянином України.

У відомстві зазначили, що співробітники консульського відділу посольства України в Польщі встановили контакт із польською поліцією та отримали інформацію про інцидент.

«За отриманою інформацією, постраждалий, з високим ступенем імовірності, є громадянином України. Наразі польська сторона проводить заходи для остаточного підтвердження його особи. Чоловіка вдалося врятувати, наразі він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Додаткова інформація щодо стану його здоров'я очікується від польських компетентних органів та медиків», — повідомили в МЗС.

Також українське посольство встановило контакт із матір'ю постраждалого та пообіцяло надати їй необхідну допомогу. Ситуація перебуває на особливому контролі дипломатичної установи.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Раніше польські медіа повідомляли, що увечері 25 листопада в центрі Варшави чоловік вчинив самоспалення навпроти Президентського палацу, поблизу будівлі Міністерства культури та національної спадщини Польщі. За інформацією польських ЗМІ, постраждалий є громадянином України.

Його громадянство в ефірі телеканалу TVP Info підтвердив польський сенатор і колишній міністр закордонних справ Гжегож Схетина. Він посилався на інформацію Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Водночас польська сторона продовжує процедуру остаточного встановлення особи постраждалого.

Нагадаємо, що У Варшаві 15-річний українець вимагав у компанії 300 тисяч злотих, погрожуючи вибухом.

Також, Українець після смертельного нападу в Польщі опинився у психлікарні.

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