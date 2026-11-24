Український боксер Артур Кузьменко переміг представника Польщі Бартломея Роськовіча у фіналі вагової категорії до 65 кг на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 23 років у Поречі, Хорватія. Судді одноголосно віддали перемогу Кузьменку — 5:0, повідомляє Interia Sport.

Одностайне рішення суддів

Усі п’ятеро суддів оцінили поєдинок з рахунком 30:27 на користь українця. Кузьменко виграв кожен із трьох раундів за записками арбітрів — 5:0 у кожному з них.

У другому раунді Кузьменко влучив лівим ударом, після якого турецька рефері відрахувала польського боксера. Після двох раундів українець вів на всіх суддівських картках із рахунком 20:18.

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Роськовіч привітав суперника

Роськовіч, який завершував виступи в молодіжному боксі, не зміг перехопити ініціативу у фіналі. За описом видання, Кузьменко був швидшим, працював із дистанції та завдавав ударів у корпус і голову.

Під час оголошення рішення польський спортсмен аплодував українському суперникові. Після перемоги Кузьменко виконав сальто на рингу. Як зазначає Interia Sport, український боксер раніше двічі ставав чемпіоном Європи.

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