Українська делегація прибула до Абу-Дабі для переговорів зі США та Росією
Українські представники 10 листопада прибули до Абу-Дабі, де мають відбутися переговори за участю України, США та Росії. Початок зустрічі запланований на 09:50.
Українська делегація вже прибула до Абу-Дабі, де заплановані тристоронні переговори з США та росією. Про це повідомив в Telegram керівник Офісу президента України Кирило Буданов.
До складу делегації, окрім Кирила Буданова, увійшли:
- голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров;
- народний депутат, голова фракції політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія;
- міністр закордонних справ України Сергій Кислиця;
- заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
«Попереду багато складної роботи, але головне — потрібні конкретні результати», — написав Буданов.
Росія посилила склад делегації на переговорах з Україною та США в Абу-Дабі, — Bloomberg.
Зустріч в Абу-Дабі пройде без без обговорення припинення вогню – New York Times.
9 листопада Китай на засіданні Ради Безпеки ООН висловив підтримку дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни Росії проти України.