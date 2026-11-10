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Українська делегація прибула до Абу-Дабі для переговорів зі США та Росією

UA NEWS 10 Листопада 2026 09:36
Українська делегація прибула до Абу-Дабі для переговорів зі США та Росією
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Українські представники 10 листопада прибули до Абу-Дабі, де мають відбутися переговори за участю України, США та Росії. Початок зустрічі запланований на 09:50.

 

Українська делегація вже прибула до Абу-Дабі, де заплановані тристоронні переговори з США та росією. Про це повідомив в Telegram керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

До складу делегації, окрім Кирила Буданова, увійшли:

  • голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров;
  • народний депутат, голова фракції політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія;
  • міністр закордонних справ України Сергій Кислиця;
  • заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Попереду багато складної роботи, але головне — потрібні конкретні результати», — написав Буданов.

Росія посилила склад делегації на переговорах з Україною та США в Абу-Дабі, — Bloomberg.

Зустріч в Абу-Дабі пройде без без обговорення припинення вогню – New York Times.

9 листопада Китай на засіданні Ради Безпеки ООН висловив підтримку дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни Росії проти України.

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