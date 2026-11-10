Українська делегація прибула до Абу-Дабі для переговорів зі США та Росією

Українська делегація вже прибула до Абу-Дабі, де заплановані тристоронні переговори з США та росією. Про це повідомив в Telegram керівник Офісу президента України Кирило Буданов. До складу делегації, окрім Кирила Буданова, увійшли: голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров;

народний депутат, голова фракції політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія;

міністр закордонних справ України Сергій Кислиця;

заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. «Попереду багато складної роботи, але головне — потрібні конкретні результати», — написав Буданов.

Росія посилила склад делегації на переговорах з Україною та США в Абу-Дабі, — Bloomberg.

Зустріч в Абу-Дабі пройде без без обговорення припинення вогню – New York Times.

9 листопада Китай на засіданні Ради Безпеки ООН висловив підтримку дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни Росії проти України.