Українська делегація розпочала роботу в ОАЕ – Умєров
Українська делегація вранці 10 листопада розпочала роботу в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Деталі від Умєрова
За його словами, перша зустріч - з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучаться спецпредставники США - Стів Віткофф та Джаред Кушнер.
"Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів. Далі - тристоронній формат за участі України, США та Росії", - уточнив Умєров.
Також він зазначив, що українську делегацію разом із ним представляють Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.
"Наші ключові пріоритети 0 припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки. Працюємо, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир", - резюмує Умєров.
Раніше Буданов натякнув, що вже в ОАЕ.
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