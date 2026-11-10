Українська делегація розпочала роботу в ОАЕ – Умєров

Українська делегація вранці 10 листопада розпочала роботу в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Деталі від Умєрова

За його словами, перша зустріч - з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучаться спецпредставники США - Стів Віткофф та Джаред Кушнер.



"Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів. Далі - тристоронній формат за участі України, США та Росії", - уточнив Умєров.

Також він зазначив, що українську делегацію разом із ним представляють Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

"Наші ключові пріоритети 0 припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки. Працюємо, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир", - резюмує Умєров.

Раніше Буданов натякнув, що вже в ОАЕ.