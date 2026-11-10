+5° Київ +1° Варшава +7° Вашингтон
$ 45.57 € 51.15 zł 11.66
$ 45.57 € 51.15 zł 11.66
+5° Київ +1° Варшава +7° Вашингтон
Головне Світ

Українська делегація розпочала роботу в ОАЕ – Умєров

UA NEWS 10 Листопада 2026 10:04
Українська делегація розпочала роботу в ОАЕ – Умєров
0:00 / 0:00

Українська делегація вранці 10 листопада розпочала роботу в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Деталі від Умєрова

За його словами, перша зустріч - з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучаться спецпредставники США - Стів Віткофф та Джаред Кушнер.
 

"Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів. Далі - тристоронній формат за участі України, США та Росії", - уточнив Умєров.

Також він зазначив, що українську делегацію разом із ним представляють Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

"Наші ключові пріоритети 0 припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки. Працюємо, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир", - резюмує Умєров.

Раніше Буданов натякнув, що вже в ОАЕ. 

Про це повідомив у телеграм-каналі член нашої делегації Рустем Умєров.

На переговорах в Абу-Дабі будуть присутні керівники ФСБ, що готували вторгнення в Україну.
 

Раніше російська делегація прибула до Абу-Дабі на переговори зі США та Україною.

Росія посилила склад делегації на переговорах з Україною та США в Абу-Дабі, — Bloomberg.

Зустріч в Абу-Дабі пройде без без обговорення припинення вогню – New York Times.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток