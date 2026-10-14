Українська експедиція виявила у Польщі захононення на місці, де вбили сотні українців

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На території Люблінського воєводства у Польщі українська пошукова експедиція виявила поодинокі та групові поховання з останками близько 30 осіб, які загинули під час трагедії в селі Ласків у березні 1944 року.

За даними Українського інституту національної пам’яті (УІНП), пошукові роботи проводяться комунальним підприємством «Доля» на підставі офіційного дозволу польської сторони, отриманого наприкінці серпня 2026 року в межах домовленостей Українсько-польської робочої групи. Результати розкопок підтверджують історичні свідчення про напад підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських 10 березня 1944 року, під час якого за різними оцінками загинули від 327 до 350 цивільних українців.

Голова УІНП Олександр Алфьоров та керівник КП «Доля» Святослав Шеремета зауважили, що після завершення пошукової фази планується проведення ексгумації, ідентифікації та належного перепоховання загиблих. Це вже друга подібна експедиція українських фахівців у Польщі після тривалої перерви, проведена після робіт у селі Юречкова восени 2025 року.

Джерело: Український інститут національної пам’яті.

6 жовтня у польському селі Ласків, що входить до гміни Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства, розпочали пошукові дослідження місць поховань людей, які загинули або зникли безвісти під час Другої світової війни.

До цього у Львові почали ексгумацію польських військових.

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