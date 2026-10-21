Українська сторона запевнила Польщу у скасуванні рішення Львівської облради щодо УПА

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Українська сторона надала Польщі запевнення, що рішення Львівської обласної ради від 20 жовтня про проголошення 2027 року роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича не набуде чинності.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький повідомив, що відповідні гарантії Варшава отримала від представників Президента України. За його словами, після дипломатичного втручання польської сторони текст резолюції видалили з офіційного вебсайту облради. Політик підкреслив, що Польща розраховує на повне виконання наданих обіцянок для збереження позитивної динаміки у двосторонніх відносинах.

Дипломат нагадав, що сторонам лише нещодавно вдалося нормалізувати відносини після попереднього загострення, зумовленого присвоєнням одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ найменування «Героїв УПА».

Джерело: Polsat News.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував нещодавнє рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА) та Романа Шухевича, заявивши, що такі дії шкодять самій Україні та ускладнюють польсько-українську співпрацю.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав подання про внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, яким можуть заборонити в’їзд до країни. Причиною стала ініціатива облради проголосити 2027-й роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича. Остаточного рішення щодо заборони в’їзду ще немає.

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