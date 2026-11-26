У ніч на 25 листопада українські безпілотники атакували Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі та Сизранський НПЗ у Сизрані, що в Російській Федерації — державі-агресорі. Про це з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ повідомляє RMF24.

Пожежі на двох НПЗ

За даними Генштабу ЗСУ, на Куйбишевському НПЗ зафіксували прямі влучання та пожежу. Українські військові заявили, що цілями були установки первинної переробки нафти й каталітичного риформінгу, а також два резервуари для зберігання. Підприємство входить до структури «Роснефти» та має потужність переробки приблизно 7 млн тонн нафти на рік.

На території Сизранського НПЗ, за попередньою інформацією Генштабу, сталася масштабна пожежа, а над заводом було видно густий дим. Повідомлялося про можливе ураження установки первинної переробки нафти, установки очищення сірки, установок каталітичного риформінгу, гідроочищення та ізомеризації, а також двох резервуарів. За даними Генштабу, в координації ударів допомагав рух опору «Чорна іскра», який діє на території Росії.

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Заяви російської влади та удар по енергетиці України

Reuters повідомив, що в Самарі внаслідок атаки загинула одна людина. Губернатор Самарської області РФ В’ячеслав Федорищев заявив у VK, що російська протиповітряна оборона за ніч збила 145 українських дронів. За його словами, атака також спричинила перебої з електропостачанням.

Одночасно найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК повідомила про масований російський удар по одній зі своїх теплоелектростанцій. Після атаки станція припинила виробництво електроенергії, а її обладнання зазнало серйозних пошкоджень. Місце розташування ураженого об’єкта та інформацію про можливих загиблих не розкривали.

Вплив ударів на нафтопереробку

За даними Reuters, оприлюдненими 18 листопада, українські атаки порушили роботу або призвели до зупинки 15 із 35 найбільших російських НПЗ. Їхня сукупна потужність становить близько 54% переробних можливостей російського нафтопереробного сектору. Джерела агентства оцінювали фактичне скорочення обсягів переробки нафти в Росії до 200 тис. тонн на добу.

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