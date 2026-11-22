Українські військовослужбовці взяли участь у перших міжнародних навчаннях із застосування безпілотних систем Drone Crucible, організованих Командуванням спеціальних операцій США в Європі (SOCEUR). Спільні тренування відбулися за участю представників збройних сил США, Великої Британії, Німеччини та Латвії.

Під час вишколу оператори п’яти країн разом випробовували малі безпілотники та відпрацьовували пілотування в умовах, максимально наближених до бойових. Спільна робота зосереджувалася на трьох основних напрямах: обміні практичним досвідом застосування БпЛА в сучасних операціях, тестуванні технологій у польових умовах із передачею зворотного зв’язку безпосередньо розробникам, а також підвищенні бойової готовності й злагодженості дій для зміцнення колективної оборони.

У військовому командуванні наголосили, що участь у таких маневрах дає Україні змогу передавати західним союзникам досвід сучасної війни, переймати їхні передові практики та спільно розвивати спроможності у сфері безпілотних систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

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